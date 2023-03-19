重粒子治療／難治6癌種 尋找新解方

國內第一家重粒子癌症治療中心，即將於五月啟用。北榮總院長陳威明說，中心啟用等於是為台灣放射線治療「拼上最後一塊拼圖」。將針對常見及難治療癌種，如肺癌、肝癌、攝護腺癌、骨肉瘤、脊索瘤等，多一項治療選擇，未來也將著力發展「癌王」胰臟癌的治療。

台北榮總重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明說，重粒子治療現於臨床實驗階段，一名六十多歲男性，罹患脊索瘤多年，腫瘤位在薦椎，大小約十公分，不適合手術，腫瘤讓他外出時只能站立，坐下會因腫瘤壓迫疼痛不已，若長期不治療，恐因長期壓迫神經導致下肢癱瘓，患者於第十二次療程腫瘤明顯縮小，不僅能坐還能長途開車就醫。

劉裕明說，重粒子治療費用雖高但效果明顯，不過需配合手術、化療、標靶治療、免疫療法等，未來醫師已不能僅專精單一治療，也得全方位考量治療方式。

台北榮總放射腫瘤科主任藍耿立說，胰臟癌過去以化療為主，近年搭配傳統放療，未來若能改成搭配重粒子治療，效果將更好。