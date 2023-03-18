台灣之光 花東偏鄉醫師林耕民獲選美國心臟學院院士

國軍花蓮總醫院心臟內科醫師及教研室主任林耕民，深耕醫療資源相對匱乏的故鄉花蓮多年。在照顧心臟病及慢性疾病患者之餘，他全心投入學術研究，鑽研國軍軍人健康議題及菸害、動脈硬化等專業領域，今年獲頒美國心臟學院院士，為台灣極少數擁有雙料國際院士的醫師，更是花東地區第一人，為台爭光。

在心臟科領域當中，美國心臟學院、美國心臟學會及歐洲心臟學會，是世界上歷史最悠久、最富盛名的三大心臟學會。對心臟科醫師而言，能夠獲選為任一學會的院士，不但代表獲得國際權威專家的認可，更是對於個人專業貢獻的極高殊榮。林耕民短短3年內，接連獲選為2大學會院士，難度更高。

林耕民於2020年獲選為美國心臟學會院士，全台僅不到10人獲此榮耀，去年又獲得國內外權威專家暨現任院士致函推薦，歷經3個月嚴格評選，獲選為2022年美國心臟學院新科院士，不僅是同年唯一一位獲選的台灣人，也是花東第一位獲此殊榮的醫師，期盼讓世界看見台灣、看見花東。

林耕民與國際醫療團隊合作進行研究，迄今發表超過180篇國際論文，多篇研究登上美國醫學會期刊（JAMA）、內科醫學年鑑（Annals of Internal Medicine）等世界權威期刊，更在多部國際期刊擔任編輯委員。

林耕民說，他這次獲選的主要原因，在於他多年來對於「心血管疾病預防醫學研究」的貢獻。舉例來說，他曾在前瞻性族群研究中首度發現，未吸菸者暴露在二手菸環境之下，心房顫動、心律不整風險恐增加1.5倍；另外也發現睡眠呼吸中止症者，心房顫動、心律不整風險恐增加1.8倍。

林耕民指出，接連獲得2項世界級院士，讓他倍感振奮，儘管多年來都在臨床及研究資源相對缺乏的花蓮，仍然能夠專注於自身所處的環境、選定研究目標，經過不懈努力仍然有機會獲得國際肯定，希望能夠對於社會帶來正面鼓勵的效果。