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16字箴言迎戰人生 罹癌陶藝家夫妻獲全球熱愛生命獎章

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
浸淫陶藝世界逾30年的蔡正勝、劉玲溫夫妻，三年內先後罹癌，但勇敢面對人生。記者王昭月／攝影
浸淫陶藝世界逾30年的蔡正勝、劉玲溫夫妻，三年內先後罹癌，但勇敢面對人生。記者王昭月／攝影

出身澎湖的陶藝家蔡正勝、劉玲溫夫妻，3年前相繼罹癌，去年底一度還差點死掉，但兩人不畏癌苦，以個人體悟的16字箴言正向迎戰，亦長期義賣作品，捐輸復康巴士及救護車助人行善，熱愛生命的精神令人動容，獲頒周大觀文教基金會2023第26屆全球熱愛生命獎章，他表示將持續創作、義賣所得捐給需要幫助的人。

周大觀文教基金會今午在高雄社教館表彰全球熱生命獎章得主，雙腳不良於行的陶藝家蔡正勝，騎著電動車偕妻子劉玲溫出席領獎，夫妻倆都是癌末患者，卻未向病痛低頭，散發生命光熱。澎湖縣副縣長林皆興也到場祝賀。

蔡正勝老家住澎湖，浸淫陶藝世界逾30年，2015年父親臨終時提點他要珍視家鄉珍寶「菊岩砂」，為此他取採用故鄉在地玄武為創作基材，經高溫燒結成陶，更富含岩礦的粗獷張力，起初乏人問津，但2015年起接續發表「柴燒陶寶」、「菊岩燒」作品，受到收藏家青睞，闖出名號。

3年前蔡正勝檢出攝護腺癌，已屆末期，妻子劉玲溫辭掉高薪工作，專心照顧他，沒想到一年後，自己也罹患肺腺癌，且已末期。夫妻雙雙罹癌，去年底還差點闖不過鬼門關，但他們相互扶持，以「勇敢面對，智慧選擇，欣然接受，快速放下」，16字箴言愉悅面對病苦，更將生命投入藝術創作，作品義賣後再捐作公益，他說力原本醫師判他妻子僅剩半年生命，但他倆愈活愈快樂。

「夕陽落下，明天依舊旭日東升」，蔡正勝常鼓勵別人，別因人生曲折而卻步，盡管他罹癌後雙腳癱軟，不良於行，仍偕妻子四處賞景、攝影，未來的人生他表示希望以自身的抗癌經歷成為病友的激勵，並持續創作、 義賣助人。

義賣 澎湖縣

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