青農反映缺工缺地 陳吉仲：農業移工提高到1萬2000人

全國青農交流座談會今天下午在花蓮瑞穗鄉舉行，各地青農反映缺工、缺地、行銷通路受限等問題。農委會主委陳吉仲說，農業最大問題就是缺工，勞動部已同意農業移工倍增到1萬2000人；另農保條例修正讓年滿65歲且加保年資15年以上，不需保留農地也可繼續參加農保，6月1日上路，用意也是活絡農地，鼓勵年輕人投入生產。

全國青年農業政策交流座談會因疫情停辦2年半，今天在花蓮瑞穗鄉青蓮寺舉行，全台包括金門在內有17個青農聯誼會，300多人參加，陳吉仲也率農糧署、農田水利署、農業金融局及各農改場等單位，回應青農需求。

青農提問踴躍，缺工是許多返鄉青年在第一線從農面臨的困境，嘉義賴姓農友建議修改農保條例，鼓勵釋出農地，也有青農反映農用資材上漲，希望補助；高雄謝姓青農建議增加南部銷售通路，嘉義青農希望強化輔導友善耕作。

陳吉仲受訪時指出，農業最大問題就是缺工，要解決有兩個部分，一個是透過國內既有勞動力，就是各式各樣國內農業事務團的調度，還有國外移工的補充。國內現在農業移工開放上限是6000人，勞動部這這個月6日已同意增加到1萬2000人，會妥善調度供應各地需求。

他說，也鼓勵農業自動化、機械化，像瑞穗鶴茶區有30多公頃，從噴藥、採茶全部機械化，蔡英文總統對此很支持，過去4年農機具補助60億元，現在開始每年也有23億元，讓機械化大步向前，解決缺工也可提升競爭力。

許多青農面臨找不到耕地，規模無法擴大的問題。陳吉仲說，農業健康保險條例部分條文修正草案已獲立法院三讀通過，總統於2月8日公告，6月1日就要上路。