快訊

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

青農反映缺工缺地 陳吉仲：農業移工提高到1萬2000人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
全國青農政策交流活動今天在花蓮瑞穗鄉青蓮寺舉行，農委會主委陳吉仲（左2）率農政單位出席，聽取青農心聲。記者王燕華／攝影
全國青農政策交流活動今天在花蓮瑞穗鄉青蓮寺舉行，農委會主委陳吉仲（左2）率農政單位出席，聽取青農心聲。記者王燕華／攝影

全國青農交流座談會今天下午在花蓮瑞穗鄉舉行，各地青農反映缺工、缺地、行銷通路受限等問題。農委會主委陳吉仲說，農業最大問題就是缺工，勞動部已同意農業移工倍增到1萬2000人；另農保條例修正讓年滿65歲且加保年資15年以上，不需保留農地也可繼續參加農保，6月1日上路，用意也是活絡農地，鼓勵年輕人投入生產。

全國青年農業政策交流座談會因疫情停辦2年半，今天在花蓮瑞穗鄉青蓮寺舉行，全台包括金門在內有17個青農聯誼會，300多人參加，陳吉仲也率農糧署、農田水利署、農業金融局及各農改場等單位，回應青農需求。

青農提問踴躍，缺工是許多返鄉青年在第一線從農面臨的困境，嘉義賴姓農友建議修改農保條例，鼓勵釋出農地，也有青農反映農用資材上漲，希望補助；高雄謝姓青農建議增加南部銷售通路，嘉義青農希望強化輔導友善耕作。

陳吉仲受訪時指出，農業最大問題就是缺工，要解決有兩個部分，一個是透過國內既有勞動力，就是各式各樣國內農業事務團的調度，還有國外移工的補充。國內現在農業移工開放上限是6000人，勞動部這這個月6日已同意增加到1萬2000人，會妥善調度供應各地需求。

他說，也鼓勵農業自動化、機械化，像瑞穗鶴茶區有30多公頃，從噴藥、採茶全部機械化，蔡英文總統對此很支持，過去4年農機具補助60億元，現在開始每年也有23億元，讓機械化大步向前，解決缺工也可提升競爭力。

許多青農面臨找不到耕地，規模無法擴大的問題。陳吉仲說，農業健康保險條例部分條文修正草案已獲立法院三讀通過，總統於2月8日公告，6月1日就要上路。

他說，這次修正重點，明定65歲農民具有15年以上農保資格，不需要保留一分地，就可加保，目的就是希望老農釋出農地，讓農會作為一個平台，交給青農租用耕作，就能擴大耕作規模。

全國青農政策交流活動今天在花蓮瑞穗鄉青蓮寺舉行，全國各地300多人齊聚一堂，交流農業政策。記者王燕華／攝影
全國青農政策交流活動今天在花蓮瑞穗鄉青蓮寺舉行，全國各地300多人齊聚一堂，交流農業政策。記者王燕華／攝影
全國青農政策交流活動今天在花蓮瑞穗鄉青蓮寺舉行，農委會主委陳吉仲主持。記者王燕華／攝影
全國青農政策交流活動今天在花蓮瑞穗鄉青蓮寺舉行，農委會主委陳吉仲主持。記者王燕華／攝影

青農 陳吉仲

延伸閱讀

陳吉仲：國內雞蛋產能 5月中旬可望回復穩定水準

消費者4月買得到！進口雞蛋將首度進入零售市場 價格曝光

批活在平行時空 徐巧芯點名朱澤民、陳吉仲是漲價元凶

蛋荒有解 陳吉仲：3月底前進口500萬顆蛋補缺口

相關新聞

長達3年的反聖嬰結束 氣象局：3月下旬有較高降雨機率

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，反聖嬰事件已結束，熱帶海氣特徵已逐漸回復正常狀態。

回暖轉晴 彭啟明：南部未見可解渴 雨勢「到月底仍不樂觀」

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天表示，未來幾天天氣將回暖轉晴，氣溫稍熱，非常適合外出活動，好好珍惜好天氣；下周末開始將有...

北部零星飄雨明起逐日回暖 吳德榮：下周末鋒面雨帶觸台

今天仍受微弱東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，北海岸、大台北東側...

BLACKPINK演唱會北返潮 高鐵今宣布再加開1班次北上全車自由座

南韓知名女團BLACKPINK昨天和今天在高雄世運主場館舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會，數萬名粉絲湧入高雄。今...

別開車！韓女團BLACKPINK演唱會世運大道交通管制 搭這個最聰明

韓國知名女團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館舉行演唱會，掀起樂迷搶票秒殺作戰，交通局表示，世運大道自上午8時至...

一次搞懂清明節掃墓9大禁忌 命理師：別拍照、勿穿拖鞋

清明節將至，已經有不少民眾提前掃墓。命理師林霖在臉書「林霖開運」表示，每逢清明節祭祖，是慎終追遠的日子，有一些禁忌需要注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦