明傍晚北部雨區擴大 下周高溫飆35度各地一天比一天熱

中央氣象局表示，受東北季風影響，明天天氣與今天類似，傍晚北部地區短暫雨區域擴大，一路影響至下周一上午。下周一至周五各地轉乾，且天氣一天比一天熱，周三至周五各地皆可達30度以上，中南部近山區及花東縱谷更有35度高溫。

氣象預報員曾昭誠指出，明天基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他各地仍為多雲到晴，傍晚北邊水氣增多，北部短暫雨區域增加，一路影響至周一上午；溫度部分，明天北部白天高溫略微回升至20到22度，中南部地區仍為25至30度。

曾昭誠表示，下周一白天溫度回升，一路至周五都偏南風，天氣會一天比一天熱，周三至周五各地皆達30度以上，中南部近山區及花東縱谷更有35度高溫。雨勢部分，僅下周一東半部地區有零星短暫噢，周二至周五將轉乾。

他指出，下周六後可能迎來另一波東北季風，北部、東北部地區轉涼，北部、東半部地區有零星雨勢，各地雲量都會增加。至於中南部地區旱象何時緩解？他表示，近期即便有東北季風可帶來雨勢，規模都對旱象緩解幫助不大，預計仍要等5月梅雨季來臨才有機會。