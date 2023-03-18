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南韓BLACKPINK黃牛票喊到40萬 消基會籲修法杜絕

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
韓國女團Blackpink今明兩天在高雄世運主場館開唱，也掀起黃牛亂象。本報資料照
韓國女團Blackpink今明兩天在高雄世運主場館開唱，也掀起黃牛亂象。本報資料照

南韓人氣女團BLACKPINK今、明兩天在高雄世運主場館開唱，兩天4.5萬張門票瞬間秒殺，黃牛票甚至傳被炒到40萬，消基會南區分會今表示，票券秒殺行為不只發生在休閒娛樂業，另有掛號黃牛、代購票、代搶位黃牛等，擾亂消費市場，從中牟利，籲刪除社會秩序維護法第64條第2款規定，黃牛在兜售階段就能取締。

高雄2至4月演唱會接力上陣，包括天后張惠妹世界巡迴演唱會、五月天「諾亞方舟」10週年復刻演場會都將在高雄舉行，但演唱會一票難求，黃牛亂象卻猖獗，已有不少民眾受害

消基會南區分會表示，票券「秒殺」行為不只發生在休閒遊樂產業，另有代掛門診的黃牛也進駐各醫院熱門門診，讓需要看診的病患莫可奈何。

此外，也有黃牛宣稱可在運動賽事代購票、在知名餐廳代排位，連價值800元的蛋黃酥都飆喊4800元一盒。其中娛樂產業曾限制購票張數或採實名制銷售方式，遏止黃牛購票，但平台系統表示，售票系統根本無法辨識黃牛身分，且還有「黃牛機器人」不間斷的以程式購票，難以禁絕。

消基會指目前僅有社會秩序維護法規定黃牛亂象，一旦查獲，處拘留3日以下， 或罰款1.8萬，但社維法第64條第2中的「轉售圖利」相關內容，需待有實質轉售行為才能處罰，根本緩不濟急，因此建議刪除此條款，否則連警察也認為不易取締的黃牛行為，交給文化、體育主管機關等單位執行取締，更無法達成遏止目標。

消基會亦呼籲政府對濫用程式購票、viagogo、go票亮等二手票券數位平台也要有所因應，才能力阻黃牛氾濫。

消基會 演唱會 代購

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