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航空人力需求再現 科威特航空首度來台招空服

聯合報／ 記者程嘉文
科威特航空將來台招募空服員。圖/Meccti集團提供
科威特航空將來台招募空服員。圖/Meccti集團提供

隨著新冠病毒疫情逐步消退，先前人力凍結甚至大裁員的航空公司，逐漸恢復徵才。繼新加坡航空的低成本子公司酷航之後，科威特航空也將於下周六（3月25日）在台北舉行空服員招考，這是疫情後第一家中東航空業者招考台籍空服員。

科威特航空是科國政府全資的國營事業，成立於1953年，次年正式營運，是中東地區歷史最悠久的航空公司之一。目前公司擁有52個航點、35架飛機，包括波音777-300ER、空中巴士A330-200/800、A320ceo/neo。2024年起，將再引進7架A330-900與9架A321neo。

雖然目前並無飛行台灣，但科威特航空此次決定來台招募，仍是著眼於大中華地區的市場潛力，需要嫻熟華語的空服員，預計最多錄取50~60人。招募對象為20至32歲的女性，上線飛行後月薪約合新台幣9~11萬元，第一年約滿可續簽，當地住宿是公司免費提供酒店式公寓，每兩人共用兩房（獨立衛浴）一廳一廚的單元。

外籍航空來台招募空服員，通常與國內的航空培訓業者合作。不過先前因為航空業三年寒冬，幾乎所有業者都已退出市場。此次科威特航空與先前酷航的合作對象愛爾機構，原本是國內最大培訓業者，也已轉型成企業顧問公司。集團創辦人林佩莉說，這次因為合作多年的日本OES培訓機構介紹，與負責中東各航空公司招募的Meccti集團合作。並得到中華航空產業發展協會與先鋒航空培訓機構的協助，才能把活動辦好。

科航的招考訂於3月25日，8時30分至18時，地點在台北市茹曦酒店（松山區敦化北路100號）15樓。報名網址為：https://mecabincrew.com/recruitment/

科威特航空已引進屬於第二代A330neo的A330-800，作為中程航線主力。圖/引自科威特航空網站
科威特航空已引進屬於第二代A330neo的A330-800，作為中程航線主力。圖/引自科威特航空網站

空服員 中東 疫情

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