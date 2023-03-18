台金清明第3波加班機 3月20日上午9時開放訂位

今年清明節共有5天連假，為應金門鄉親清明節返鄉祭祖及旅遊需求，交通部民用航空局已前後規畫二階段台金航線加班機，縣府為應鄉親返鄉祭祖需求，3月12日至16日啟動未訂妥機位鄉親需求調查，並依據調查結果，努力協調民航局及航空公司後，決定加開北金雙向尖峰時段來回班機3架次及中金來回1架次，並於3月20日下周一上午9時起開放訂位。

金門縣府觀光處表示，此次清明疏運各航空公司於開放正班機及加班機等二階段訂位時，即已釋出大部分之運能，縣府為協助鄉親返鄉祭祖，也於3月12日至16日受理登記未訂妥機位機位需求，經統計五條航線合計需求約780人次，大多為台北-金門及台中-金門航線為主，經縣府努力協調各航空公司，並同意保障各航班搭載人數後，於非常緊湊的時間下調度出本次清明第3波加班機縣府提醒鄉親旅客。

此次清明連假，於尖峰時段112年3月31日至4月3日台灣出發往金門方向，以及4月3日至4月6日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用；另提醒詳細航班資訊，仍以航空公司公告為主。

為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，提醒鄉親旅客應於訂票後3日內完成開票，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。