中南部旱象何時解 天氣專家：原本預期的春雨確定往後延

中南部旱象持續，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，展望下周，原本預期的春雨看起來確定是要往後延了。

他說，下周一白天起台灣附近南風到西南風的暖空氣逐漸增強，鋒面雲雨帶主要的活動位置跟著偏北，長江流域一帶預估有明顯的降雨，不過台灣這邊天氣就相對穩定，降雨少，大部分時間是多雲或晴的天氣，同時溫度偏高。

吳聖宇表示，尤其是下周二到周四這段期間，南風到西南風帶來顯著的暖熱空氣，同時也可能有些下沉增溫的現象出現，各地普遍將會有30度或以上高溫發生的機會，預期會是今年以來溫度相對較高且連續多日的一段期間，提醒大家留意，要等到下周五暖空氣較為減弱，高溫才有往下降的趨勢。