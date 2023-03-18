29家藥廠提藥品重新核價 健保署決議285項藥品暫不調降

衛福部健保署3月1日公告健保藥價調整，總計5475項藥品價格遭到調降。健保署醫審及藥材組長黃育文說，若有藥廠自覺新藥價不敷成本，可於公告後二周內檢附藥品成本分析資料申請重新核價，至截止期限共有29家藥廠申請114項藥品重新核價，經盤點後決定與此114項藥品同成份、同劑型、同劑量的藥品，總計285項藥品價格暫不調降，後續經全盤分析藥品成本後，再決定是否調降藥價。

黃育文說，此次藥價暫不調降的285項藥品用途，包括神經系統用藥、皮膚科藥品、抗生素、血液製劑、消化系統及代謝用藥、免疫調節劑、心血管疾病用藥、生殖泌尿道系統用藥、荷爾蒙藥物、骨骼系統及呼吸系統用藥等，因此，藥品價格調降品項，從5475項減少至5190項，另36項藥品價格調漲，以及8579項藥品維持原有藥價則沒有改變。

黃育文表示，健保署102年開始實施「藥品費用支出目標制」，但受新冠疫情影響已有2年未調整藥價，這次為110至111年合併辦理，調降藥價品項從原先預估6000多項降至5190項，為調整品項最少的一次，希望緩解廠商、醫界等社會整體的衝擊，新的藥品價格將會立即通知醫療院所，並於4月1日正式上路。

黃育文說，此次調整藥價為避免影響藥廠供應藥品意願，新增三大原則包括已低於基本價的藥品不調整，調整後藥價低於基本價者最多調整至基本價，另已向食藥署通報並經評估確認短缺的藥品不調整。而部分指示用藥也有缺藥問題，因此，有缺藥情形的健保指示藥品也適用，此三項原則。