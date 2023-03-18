影／王美花：今年旱災從嘉義、台南到高雄較嚴峻 中部水情相對穩定

行政院長陳建仁今天和經濟部長王美花等人到台中大甲溪視察水情，陳建仁表示，因應極度氣候變遷，各國都面臨抗旱問題，我國超前部署，運用前瞻建設已開始做抗旱水井和浮流水建設，效果顯著，今年旱災情形比前年百年大旱，沒下雨時間更長，但水源調度成功。

經濟部長王美花表示，前瞻建設在水資源開發上，就是看到全球氣候變遷，各國乾旱，需要加強水資源建設，前年百年大旱時，我國找出更聰明的方法做水源調度和新增水源，在百年大旱時對各水庫做非常謹慎的儲水和調度，目前今年旱災情形從嘉義、台南到高雄比較嚴峻，中部水情相對穩定。

她說水力發電主要來自中部大甲溪流域和日月潭，目前德基水庫存水量，以百年大旱同一天比，百年大旱的今天，德基水庫存水量只有百分之8，德基水庫目前還有百分之60，德基水庫是在大台中用水，少部分支援苗栗和彰化，用水主要在民生和農業。

她說現在這段期間是春耕整田期，農用水大於民生用水，等整田期過後，到本田期時，用水量會恢復正常，現在德基水庫放水主要供下游民生和農業使用，都謹慎調度，放水前，中間經過德基水庫5個水壩發電，不會為了發電增加放水，這段時間，水情都在商量如何更謹慎放水。