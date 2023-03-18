玉山乾旱！排雲山莊用水告急 玉管處請遊客自行揹水上山

台灣入冬以來長期乾旱，中南部水情告急。高山缺水也相當嚴重，玉山國家公園16座山屋水塔蓄水量不足、甚至見底，現在連排雲山莊也撐不下去，玉管處提出新的節水措施，暫停廁所用水，遊客須自行背飲用水上山，若水情持續告急，陸續會推出其他節水措施。

玉管處副處長邦卡兒‧海放南說，玉山主要水源來自雨水和山泉水，但去年冬季至今，幾乎沒有下雨。除了沒雨外，今年玉山1月平均氣溫為攝氏3度，比歷年平均高了3.5度，也沒下過雪，沒雨、沒雪也讓山泉水乾涸，連排雲山莊用水也告急。

他說，為了盡量延長用水時間，排雲山莊實施最新節水措施，一、遊客自揹所需的飲用水上山，山莊的用水將限量供應。二、關閉山莊室內廁所，請統一使用室外廁所，並自行舀水清潔。

他說，除了請山友做好登山用水計畫，確認各宿營點緊急取水處，並謹慎酌量使用，避免遇到無水可用困境。而要解除玉山旱象，可能要等到梅雨季來臨，才有降雨機會，而梅雨季最快得等到4月中下旬，因此還有將近一個月時間，玉山無水可用。

缺水除了造成山區用水問題，還可能出現排泄物、廚餘處理問題，增加高山環境、生態負擔，另一個需要憂心注意的問題是高山森林防火。玉管處表示，請民眾共體時艱配合各項節水措施，一起維護高山環境。