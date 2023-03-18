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「好健康小學堂」走進偏鄉國小 致力衛教扎根傳播愛

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
和運租車拋磚引玉，贊助全民健康基金會「好健康小學堂」前進新北偏鄉啟動記者會上午舉行，全健會執行長粘曉菁醫師（後排右六）、全健會總執行長楊培銘教授（後排左四）、和運租車總經理謝富來（後排左五）出席。記者曾吉松／攝影
和運租車拋磚引玉，贊助全民健康基金會「好健康小學堂」前進新北偏鄉啟動記者會上午舉行，全健會執行長粘曉菁醫師（後排右六）、全健會總執行長楊培銘教授（後排左四）、和運租車總經理謝富來（後排左五）出席。記者曾吉松／攝影

衛生教育、疾病防治需向下扎根，全民健康基金會自106年開始推廣「好健康小學堂」至今，共舉辦超過50場實體課程，讓學童透過趣味式闖關活動，建立正確健康觀念，並分享給家人親友，促進全民健康。但受新冠疫情影響，「好健康小學堂」為配合防疫於110年轉型為線上課程，徹底實踐「停課不停學」目標，此課程於去年獲得「台灣行動永續獎」與「亞太區永續行動獎」雙料銅獎殊榮。

全民健康基金會執行長暨台大醫院家醫科醫師粘曉菁說，基金會長期致力於增進全民健康，符合聯合國永續目標SDGs第三目標「促進健康生活與福祉」的發展方向，若在孩童階段及時建立健康、營養的正確概念，注重全方位身心健康，將來就能減少疾病的產生，此外，透過課程讓孩子認識自己健康、民間公益團體，以培養付出及服務精神，讓孩子更懂得「取之於社會，用之於社會」。

今年「好健康小學堂」由台北市及新北市教育局一起推動，並獲和運租車與HOT大聯盟50萬元公益贊助，將舉辦10場小學堂活動，包括台北市5場實體活動，新北市5場偏鄉線上課程，活動今天正式起跑，更首度深入新北市偏鄉國小，首場偏鄉線上小學堂課程為3月23日針對新店區龜山國小學童舉辦，後續由新店區青潭國小接續，往後也希望透過一日夏令營活動方式，使愛心力量接續傳遞至偏鄉，造福學童。

「好健康小學堂」為針對小學三年級至五年級，課程內容有：（一）藏在身體裡的魔術師：肝膽健康與油滋滋的小胖子，介紹脂肪肝，或藉由擁抱父母，就能知道父母有沒有肥胖問題及認識BMI；（二）身體裡面的幫浦：心臟健康與三高慢性病，以教導如何幫長輩量血壓；（三）探索世界的大功臣：眼睛保健與四眼田雞，為認識閱讀習慣、時間，如何保健視力；（四）腸胃哥倆好：腸胃保健與腸胃炎：（五）呼吸的第一道防線：呼吸道健康與感冒疾病。

新北市新店區龜山國小校長李正琳表示，希望學生透過線上健康闖關課程獲得健康知識，更能身體力行並擔任照顧身邊家人朋友的健康小尖兵，期待孩子們未來有機會回饋社會，愛心綿延相傳。

和運租車總經理謝富來指出，與全民健康基金會攜手推動好健康小學堂，讓好健康小學堂從都會區跨進偏鄉，讓偏鄉學童有機會體驗這個優質課程。

台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長、台北市政府教育局前局長曾燦金表示，「好健康小學堂」教導認識肝及健康促進的知識，深入淺出，是素養導向的課程，ㄧ生受益無窮。

台北市教育局體育及衛生保健科長林奎宇說，台北市國小從106年開始參與「好健康小學堂」，很感謝全民健康基金會、和運租車與HOT大聯盟協助，持續讓台北市學生有機會參與體驗優質課程，透過多元設計活動更深化自我健康觀念。

小學 偏鄉

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