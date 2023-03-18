花蓮鯉魚潭賞螢季啟動 免費導覽、付費遊程20日起報名

花蓮螢火蟲季陸續展開，繼光復鄉大農大富平地森林園區後，鯉魚潭的賞螢活動將於4月7日開跑，每周五、六有兩梯次免費導覽，並首度結合自行車，規畫套裝行程，包括騎車、DIY、品嘗無菜單料理及賞螢導覽每人1699元，20日起開放報名。

位於壽豐鄉的鯉魚潭也是花蓮重要賞螢地點，以黑翅螢為主，每年4月到5月初是賞螢季，花東縱管國家風景區管理處舉辦「趣看火金姑」活動，4月7日起至5月6日，每周五、六晚間舉辦兩梯次的免費導覽，每梯次300人。

縱管處長郭振陵說，今年還首度結合自行車，於4月15日及4月29日兩個周六，推出「螢光騎趣鯉魚潭」賞螢遊程，每場次限額20人，可享受在鯉魚潭邊騎乘電動輔助單車欣賞沿途自然生態，在壽豐鄉親水公園導覽木瓜溪等支流的特殊地質地貌和河床生態，還可體驗藍染DIY手作樂趣，品嘗無菜單料理，最後再到潭邊賞螢導覽，報名費1699元，也可加購付費接駁，報名者加贈伴手禮3選1。

今年也結合台灣好行縱谷花蓮線推出來回花蓮轉運站與鯉魚潭的「火金姑賞螢專車」，每周六晚間6時在花蓮轉運站發車，票價120元，憑票根也可在現場兌換伴手禮3選1。