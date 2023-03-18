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50歲高血壓病患半夜胸部劇痛 主動脈剝離險奪命

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
心臟外科主任劉殷佐到南投醫院開設心臟血管外科門診，提醒心血管病患注意主動脈剝離的風險。圖／南投醫院提供
心臟外科主任劉殷佐到南投醫院開設心臟血管外科門診，提醒心血管病患注意主動脈剝離的風險。圖／南投醫院提供

主動脈剝離發生又快又急，致死率極高。南投50歲江姓男子罹患高血壓，15日凌晨睡到一半，胸部劇痛及左邊頸部撕裂痛感，並延伸到腹部、腰部及大腿，家人緊急送醫，急診醫師迅速診斷為胸主動脈剝離，經搶救後穩定生命徵象，並轉往醫學中心接續治療。

南投醫院表示，主動脈是帶著血液離開心臟的大血管，如同血液的高速公路，血液衝破血管內膜，流竄到血管外層與內膜中間形成一個假腔，造成全身血液供應問題，形成主動脈瘤，一旦破裂就會引發主動脈剝離。

主動脈剝離會導致器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病，9成都是高血壓引起，因為高血壓的併發症在腦部容易造成腦血管破裂、腦出血，在心臟部位則易引發心肌梗塞，對主動脈而言，最大的危險就是導致主動脈剝離。

南投醫院院長洪弘昌說，急性主動脈剝離，緊急且積極的治療是搶救唯一方式，依據統計，急性主動脈剝離若不處理，48小時內死亡率高達50%，死亡率以每小時約1%的速率增加，診斷及治療如同和時間賽跑。

主動脈剝離都是突然的發生，不容易發現前兆，醫師提醒民眾平時應注意生活作息和身體的保養，戒菸、體重管理、規律運動，有高血壓等慢性疾病之患者需每日量測數值，定期回診並且規律服用藥物，保持血管的彈性、穩定血壓，一旦有身體不適千萬不要逞強，應盡速就醫。

洪弘昌說，南投醫院有完善的心臟科醫療團隊，已設有心臟血管外科，除了資歷豐富的莊鑫雧醫師，特聘亞大醫院心臟外科主任劉殷佐及主治醫師黃俊晟開設心臟血管外科門診，除了主動脈問題外，也對周邊血管疾病提供完善診療，守護南投縣民的健康。

主動脈剝離 南投 醫師

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