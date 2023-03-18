蘭嶼漁人部落完成傳統10拼板舟 飛魚季結束將下水傳承
台東縣蘭嶼鄉漁人部落耗時近半年的時間，製作完成傳統10人拼板舟，族人殺豬慶賀，並分送芋頭，活動中也安排部落婦女及小朋友，現場跳傳統舞蹈表演，將現場High到最高點。
漁人社區發展協會指出，部落約6年的時間沒有製作拼板舟，為傳承這項技術，去年提出計畫後，同年8月展開製作，部落逾30位族人參與，歷經半年的時間，前天終於完成，並與部落分享喜事。
雖然還未到觀光旅遊旺季，但還是有不少遊客難得遇到有部落舉辦拼板舟慶祝儀式。部落依循傳統，宰殺10頭豬與眾人分享，同時分送芋頭及安排婦女、小朋友現場跳傳統舞蹈表演。
「學到很多寶貴經驗與知識。」參與製作拼板舟的部落族人利達森說，製作一艘拼板舟學問很大，從樹種的選擇，到拼裝過程，每一個環節都是祖先流傳下來的功夫，也認識到海洋的知識。
漁人社區發展協會表示，依照傳統習俗，目前這艘拼板舟在招魚季期間不能下水，要等到飛魚季結束才能下水，下水前還會再舉行儀式，未來這艘拼板舟，將提供給部落族人使用傳承下去。
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