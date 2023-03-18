桃園6旬密醫無照幫人針灸 衛生局查獲法辦

60歲沈姓男子去年底開始在桃園市桃園區永安路的民宅為人中醫診療，桃園市衛生局3月接獲檢舉上門稽查，當場查獲大量不合格的針灸針及艾條。經行政調查，全案已函送司法單位候訊偵查。

沈男未取得中醫執照，卻從去年起，在桃園區永安路的民宅內經營中醫診所，因民眾檢舉，衛生局稽查員上門稽查，當場發現沈男正在替民眾針灸，並查獲大量未有衛福部許可字號的針灸針及艾條等物品。

衛生局表示，該名男子不具中醫師資格卻為人針灸治療，按醫師法第28條規定，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

衛生局統計桃園密醫案件，前年查獲7件，去年3件，其中以製作假牙共6件最多；中醫案件，多為民眾自行從國外網站購買醫療器材與藥品，這些醫材未經衛福部核准使用，品質堪憂。