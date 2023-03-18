影／浪子回頭竟遇車禍猝逝 母大愛器捐造福5家庭

中國醫藥大學附設醫院器官捐贈感恩追思音樂會今登場，會中感謝器捐者，其中一名更生人「阿賢」遇車禍猝逝，其母大愛器捐，造福至少五個家庭；鄧姓器官受捐者上台感謝器捐者的大愛捐肝，讓他可以重獲新生，繼續化工研發工作。

這場音樂會邀捐贈者家屬、受贈者與家屬、台中市衛生局、台中地檢署、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心、中華民國器官捐贈協會及移植醫療團隊出席。

中國附醫社會工作室在現場播放影片「放心去旅行」，捐贈者透過愛的傳遞，讓受贈者延續人生的旅途。其中年少輕狂的「阿賢」因案入獄服刑，出獄後為了陪伴受疾病之苦的母親，選擇從事高勞力工作，但一場突如其來的車禍，斬斷阿賢正在開始的人生，與寶貴的母子情。

院方說明，「阿賢」媽媽心中萬分不捨，但最後以「如果兒子生命的最後救更多人，對他是一種祝福」，簽下了器官捐贈同意書，阿賢捐出了心臟、肝臟、腎臟、眼角膜及皮膚。在阿賢離開後，母親也過世了，兩人終在天上相聚。

鄧姓器官受捐者說，他接受全肝移植，他很感謝器捐者的大愛捐肝、中國附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓所領導的醫療團隊救治，他感謝、慶幸自己出生在台灣，讓他可以重生。

鄭隆賓帶領下合唱「感恩的心」、「感謝你的愛」，「幸運草樂魔坊」也公益演出，隨後與會者前往器官捐贈紀念牌」前默禱與獻花，追悼器捐者。

鄭隆賓說，在台灣等待移植的病患及捐贈者相距懸殊，近三年因受到疫情影響，器官捐贈人數下降，讓許多面臨器官衰竭的病患，因等不到器官而死亡。目前台灣有1萬711人正在等候器官捐贈，肝臟移植等候者999人，而腎臟移植等候者更高達8100人。希望藉此活動呼籲社會大眾，踴躍響應器官捐贈。