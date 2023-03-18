提前掃墓車潮湧 國道「紫爆」曝6大地雷路段 恐塞至午後紓解

清明節連假為4月1日至5日，共5天，為鼓勵民眾提前掃墓分散連假車流，高速公路局於清明節連假前1、2周休

（3月18日、19日及26日）實施國道採單一費率再7折收費，今天上午國道北、中、南地區皆出現旅遊及掃墓車流，部分路段更一度紫爆，時速僅十多公里，高公局預估中午過後可紓解。

高公局表示，今天上午國道出現旅遊及提前掃墓車潮，部分路段較為壅塞，預計中午後可逐漸紓解，北部地區包括國1南向楊梅至新竹、國3南向鶯歌至龍潭、國5南港系統雙向；中部地區為國1南向彰化至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰；南部地區國10東向左營至仁武段。

另外，中部地區國道1號王田至彰化系統南向路段現出現紫爆，時速僅17公里，主要為事故影響。

高公局表示，清明節連假前1、2周休3月18日、19日及26日實施國道採單一費率再7折收費，並全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外），3月19日下午3點至晚間8點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。

高公局也說，清明5天連假期間國道將實施特定時段部分路段匝道封閉、高乘載管制、單一費率、每天凌晨0至5點全線暫停收費、增加開放路肩路段與時段、視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制。