快訊

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提前掃墓車潮湧 國道「紫爆」曝6大地雷路段 恐塞至午後紓解

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天上午國道北、中、南地區皆出現旅遊及掃墓車潮。圖／取自高公局1968即時路況
今天上午國道北、中、南地區皆出現旅遊及掃墓車潮。圖／取自高公局1968即時路況

清明節連假為4月1日至5日，共5天，為鼓勵民眾提前掃墓分散連假車流，高速公路局於清明節連假前1、2周休

（3月18日、19日及26日）實施國道採單一費率再7折收費，今天上午國道北、中、南地區皆出現旅遊及掃墓車流，部分路段更一度紫爆，時速僅十多公里，高公局預估中午過後可紓解。

高公局表示，今天上午國道出現旅遊及提前掃墓車潮，部分路段較為壅塞，預計中午後可逐漸紓解，北部地區包括國1南向楊梅至新竹、國3南向鶯歌至龍潭、國5南港系統雙向；中部地區為國1南向彰化至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰；南部地區國10東向左營至仁武段。

另外，中部地區國道1號王田至彰化系統南向路段現出現紫爆，時速僅17公里，主要為事故影響。

高公局表示，清明節連假前1、2周休3月18日、19日及26日實施國道採單一費率再7折收費，並全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外），3月19日下午3點至晚間8點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制

高公局也說，清明5天連假期間國道將實施特定時段部分路段匝道封閉、高乘載管制、單一費率、每天凌晨0至5點全線暫停收費、增加開放路肩路段與時段、視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制。

國道 連假 高乘載管制

延伸閱讀

提前掃墓車潮湧現 國道南向多處路段車多壅塞

清明掃墓明陸續啟動 新北139服務站32線專車起跑

野草燒不停「台中許瑋甯」小花當宣導大使 掃墓別燒墓

墓地火警恐創新高！環署籲掃墓勿燒草 引發火災罰3000

相關新聞

長達3年的反聖嬰結束 氣象局：3月下旬有較高降雨機率

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，反聖嬰事件已結束，熱帶海氣特徵已逐漸回復正常狀態。

回暖轉晴 彭啟明：南部未見可解渴 雨勢「到月底仍不樂觀」

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天表示，未來幾天天氣將回暖轉晴，氣溫稍熱，非常適合外出活動，好好珍惜好天氣；下周末開始將有...

北部零星飄雨明起逐日回暖 吳德榮：下周末鋒面雨帶觸台

今天仍受微弱東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，北海岸、大台北東側...

BLACKPINK演唱會北返潮 高鐵今宣布再加開1班次北上全車自由座

南韓知名女團BLACKPINK昨天和今天在高雄世運主場館舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會，數萬名粉絲湧入高雄。今...

別開車！韓女團BLACKPINK演唱會世運大道交通管制 搭這個最聰明

韓國知名女團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館舉行演唱會，掀起樂迷搶票秒殺作戰，交通局表示，世運大道自上午8時至...

讀饗時光 EP84｜薄鹽少油枸杞芽 從大觀園小灶看紅樓飲食

東華大學人社學院教授朱嘉雯在聯合報系音頻產品「一刻鯨選」開的課程：人間遊藝：走進《紅樓夢》的經典世界，從現代觀點看紅樓夢的美學與美食。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦