BLACKPINK開唱2天湧入9萬歌迷 世運大道今起交管

韓國知名女團BLACKPINK今天（3月18日）到3月19日在世運主場館開唱，預估單日至少湧入4.5萬人潮、整體觀光效益1.8億元，高市府秘書長郭添貴進駐應變中心指揮調度，一早已有歌迷排隊購買周遭商品。高市交通局提醒，世運大道今明兩天的上午8點至晚上12點實施交通管制，周邊道路可能壅塞，演唱會結束後，預估2小時完成疏散。

高市府指出，高雄市18日訂房率近9成，其中許多知名旅館滿房或接近滿房；19日訂房率近7成。此外，門票共9萬張，若以交通部觀光局110年每人每次平均旅遊支出2061元估算，演唱會可帶來1.8億觀光效益。

BLACKPINK今晚7點30分、明晚6點30分開唱。交通局指出，18、19日，世運大道在8點至12點實施交通管制，建議南北向改道民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道加昌路、新莊一路、水管路。

交通局強調，會場不提供停車位，要參加演唱會民眾，可搭高雄捷運至紅線 R17 世運站，出站行 5至8 分鐘可抵達會場。 散場疏運部分，同樣可透過捷運轉乘，高捷公司將視人潮加密班次及延長營運時間。

此外，主辦單位安排散場免費接駁專車，歌迷可從演唱會場搭車至高鐵左營站或台鐵新左營站後轉乘，專車服務時間為 18 日晚上 9 時 30 分至 11 時 30 分， 19 日晚上8 時 30 分至 10 時 ，歡迎民眾多加利用。高市府預估，散場後約2小時可完成主要人潮疏運。