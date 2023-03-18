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攝入過多甲醛不僅恐致癌 還會增加這機率
昨行政院消費者保護處，採樣市售含植物纖維成分餐具20件，其中品質檢測有4件含有甲醛不符規定，抽驗結果不合格率超過50%，有專家表示，甲醛是致癌物，長期攝入不只有癌症，也會影響身體。
這次採樣的市售含植物纖維成分餐具20件，共計11件不合格，4件含甲醛的分別為路易莎、HOLA環保杯，還有MOMO、全家販售的一次性餐具。
中原大學生物科技學系副教授招名威表示，甲醛是致癌物，長期攝入不只有癌症，也會影響身體代謝、肝功能及免疫反應，特別是幼童，氣喘、過敏、皮膚紅腫、腦部發展遲緩，都是有前例可循的。
招名威說，對懷孕婦女會影響到胎兒，甚至增加流產的機率。甲醛這種有毒物質，不論是在製程或是食品添加都不行。
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