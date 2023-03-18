天氣太好高麗菜量多價跌 農糧署：啟動調節撐10天回穩

近期天氣好轉，高麗菜單位面積產量大增，價格低迷，根據北農統計，近期，高麗菜拍賣均價約9.6元，由於北農為指標性拍賣市場，限制進場拍賣量以維持拍賣價格，實際上的菜價恐怕更低；農委會農糧署表示，近期已啟動各項調節措施，包括製作幸福餐盒、加工，以及收入滾動式倉儲，推估需要10天，高麗菜價格就會漸回穩。

根據台北農產運銷公司統計，今天蔬菜交易量1663公噸，每公斤平均批發價26.9元；其中，高麗菜拍賣數量347公噸，高麗菜的拍賣數量，占整體蔬菜交易兩成；品質最好的高麗菜（上價）每公斤平均批發價12元、中價10元、下價7元；近期北農請產地農民，分散到鄰近的三重、板橋、桃園等拍賣市場拍賣。

農委會農糧署作物生產組組長陳立儀表示，高麗菜現在量真的多，主要是因為1月份高麗菜價格很好時，農民種了不少，加上當時進口商也進口了約3400公噸，整體的數量比過去1、2月份多。

他表示，高麗菜耕種面積一旬180公頃，面積沒有超種，但由於近期天氣好轉，非常適合高麗菜生長，單位面積產量從每公頃50公噸，提高為每公頃70公噸，量多價跌，因此推估，要撐10天左右，價格就會回穩；主要是，現在高山上的高麗菜還沒收成，平地的高麗菜進入最後一周；接下來，山上的菜清明節過後就會供應，而平地太熱、農民也種不了，因此多會趕在本月底出貨。

陳立儀說，以往都是5、6月份啟動調節，今年3月份就啟動滾動倉儲，農委會也會提供幸福餐盒食材，或者協助媒合高麗菜加工，協助農民因應。