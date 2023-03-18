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和麝香貓、穿山甲來場美麗約會 雙流森林星空夜探下月登場
位於台9線屏東縣獅子鄉段旁的雙流國家森林遊樂區，有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，蒼鬱林木，野溪瀑布和動植物生態景觀，是享受「森林浴」的好地方，但都在白天開放，屏東林區管理處夜間主題的「星空夜未眠」下月將登場，為遊客揭開夜森林神秘面紗，和「珍貴稀有」等級保育類的麝香貓、穿山甲、白鼻心、食蟹獴，來場美麗的約會。
雙流國家森林遊樂區地處楓港溪上游兩大源流匯流點而得名，佔地1600公頃，海拔在500公尺以下，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，不時可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫，登上園區制空點，可飽覽恆春半島熱帶季風林的森林樣貌，步道沿途景緻清幽，環境生態多樣，清澈乾淨水質和豐富的魚類，因地勢平緩，適合三代親子同遊；夜探活動顧及遊客安全，是季節限定活動。
屏東林管處說，當天晚上由森林志工老師帶領走入夜晚的森林，打開五官去感受與尋找，有哪些神秘的生物在入夜後活動，聽青蛙的歌聲，運氣好的話，還可看到穿山甲、白鼻心、食蟹獴，甚至難得一見的麝香貓，最好白天先到園區，實際感受白天到夜間的生態差異，將雙流生態日夜之美一覽無遺；採線上報名， 限量25名，可上雙流臉書粉絲專頁。
屏東林管處說，麝香貓毛色為黃褐色，胸腹佈滿不規則的黑褐色斑點，背有數條整齊排列的黑褐色縱狀條紋。最明顯特徵為尾部8至9節黑白相間的環帶，又被稱「九節貓」，重2至4公斤，體型細長約50公分，雄雌皆有可分泌特殊氣味的麝香腺；是夜行性肉食性動物，多於傍晚後外出活動，以小型齧齒鼠類、甲蟲、昆蟲為食，出沒茂密的原始闊葉林、蕨類中，以地面活動為主，極少上樹，遇危險時則迅速躲入草叢中，相當隱密。
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