別開車！韓女團BLACKPINK演唱會世運大道交通管制 搭這個最聰明

韓國知名女團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館舉行演唱會，掀起樂迷搶票秒殺作戰，交通局表示，世運大道自上午8時至晚間12時許實施交通管制，由於參加人數這兩天每日應破5萬人，交通局規劃捷運全運搭配接駁，避免民眾塞車痛苦，建議搭捷運或步行前往。

因應今起連續兩天世運主場將湧入韓國女團Black Pink的樂迷大軍，交通局預測，高雄市區左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

此外，交通局特別提醒，「搭捷運、少騎車、不開車」，市民可多利用搭乘捷運至紅線 R17 世運站出站，只需步行 5至8 分鐘即可抵達演唱會場，且會場不提供停車位，「搭捷運」才是最聰明便利的選擇。

至於，散場疏運部分，交通局建議，民眾可利用捷運紅線 R17 世運站轉乘，屆時捷運將視人潮加密班次及延長營運時間；此外，主辦單位特別安排散場免費接駁專車，提供「演唱會場至高鐵左營站／台鐵新左營站」免費專車接駁，服務時間為今日晚間9時30分至11時30分及明日晚間8時30分至10時許，供民眾使用。高市府預估，以捷運全運能搭配接駁車情況下，約2小時可完成主要人潮疏運作業。

在鐵路交通部分，為服務外地歌迷，台鐵局加開今晚11時30分及明日10時30分的北上列車，警方實施相關交通管制及疏運措施，將視活動當日人潮狀況，做彈性調整並依現場執行措施為主。