快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北台灣略轉涼 吳德榮：這天起熱如夏 月底可望雨帶抵台

聯合報／ 記者周湘芸董俞佳／台北即時報導
今晨鋒面雲系在台灣東方海面，尾端在花蓮外海，北海岸、東半部海面有東北風受地形抬升產生的零星回波，為北海岸、宜花帶來局部降雨。本報資料照片
今晨鋒面雲系在台灣東方海面，尾端在花蓮外海，北海岸、東半部海面有東北風受地形抬升產生的零星回波，為北海岸、宜花帶來局部降雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨鋒面雲系在台灣東方海面，尾端在花蓮外海，北海岸、東半部海面有東北風受地形抬升產生的零星回波，為北海岸、宜花帶來局部降雨。

吳德榮說，今天微弱東北季風影響，北海岸、東半部及大台北東側雲量增，偶有局部短暫雨的機率；北台灣稍轉涼，中南部影響很小。北部15至21度，中部16至29度，南部16至31度，東部15至30度。

明天仍受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，吳德榮說，明晚、下周一晨北方有雲系接近，桃園以北亦偶有零星飄雨的機率；明天北台灣白天氣溫略升；中南部仍是晴時多雲，日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，下周一白天起至周五南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧。

他表示，下周三至周五暖熱如夏，各地區的最高氣溫將升至32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，會升得更高，應注意。

吳德榮說，25日至27日鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，可望為北部帶來一些降雨，但對中南部缺水的壓力，並沒有緩解的能力。

下周一白天起至周五南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升。本報資料照片
下周一白天起至周五南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升。本報資料照片

吳德榮 東北季風

延伸閱讀

晴朗高溫上看32度 吳德榮：周末東北季風影響 這些地區短暫雨

傍晚鋒面挾冷空氣南下 吳德榮指這兩天晨最冷 跌破10度低溫

明晚鋒面挾冷空氣急轉冷 吳德榮：下周挑戰8度低溫

把握晴朗好天氣 吳德榮：周日晚變天 緊接著冷氣團襲台下探8度

相關新聞

北台灣略轉涼 吳德榮：這天起熱如夏 月底可望雨帶抵台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨鋒面雲系在台灣東方海面，尾端在花蓮外...

下班還在收LINE、滑手機… 醫警告「錯誤休息」恐得憂鬱症

俗話說「休息是為了走更長遠的路」，儘管努力奮鬥很重要，但若不懂得好好分配時間休息，就很容易對身體造成負擔，處理事情的效率也會打折。近來日本醫師西多昌規，就在媒體專訪中，重申休息對人體的重要性。

別開車！韓女團BLACKPINK演唱會世運大道交通管制 搭這個最聰明

韓國知名女團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館舉行演唱會，掀起樂迷搶票秒殺作戰，交通局表示，世運大道自上午8時至...

提前掃墓車潮湧現 國道南向多處路段車多壅塞

清明連假前提前掃墓車潮湧現，今天一早國道多處路段車多壅塞，包括國1桃園-新竹南向路段、國3土城-高原南向路段、國5南港系...

北部及東部轉涼短暫雨 彭啟明：中南部近期仍無顯著降雨訊號

今天起東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，北部及東半部雲量多為陰沉天氣，氣溫略有轉涼也有些局部短暫陣雨，而背風...

停車費陷阱／台南整頓亂象反考驗眼力？能否像交通標誌全國統一？

台南是國內熱門觀光景點，每到假日遊客人滿為患，連帶停車需求大增，由於業者費率告示方式各不相同，衍生多起消費爭議，台南市政府去年率全國之先整頓停車場收費告示，更直白點出不要玩文字遊戲。台南跨出這一步讓人拍手叫好，但出了「台南國」，駕駛人還要繼續忍受眼力、腦力大考驗，難道不能像交通標誌全國統一，一看就懂？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦