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北台灣略轉涼 吳德榮：這天起熱如夏 月底可望雨帶抵台
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨鋒面雲系在台灣東方海面，尾端在花蓮外海，北海岸、東半部海面有東北風受地形抬升產生的零星回波，為北海岸、宜花帶來局部降雨。
吳德榮說，今天微弱東北季風影響，北海岸、東半部及大台北東側雲量增，偶有局部短暫雨的機率；北台灣稍轉涼，中南部影響很小。北部15至21度，中部16至29度，南部16至31度，東部15至30度。
明天仍受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，吳德榮說，明晚、下周一晨北方有雲系接近，桃園以北亦偶有零星飄雨的機率；明天北台灣白天氣溫略升；中南部仍是晴時多雲，日夜溫差大的天氣。
吳德榮說，下周一白天起至周五南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧。
他表示，下周三至周五暖熱如夏，各地區的最高氣溫將升至32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，會升得更高，應注意。
吳德榮說，25日至27日鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，可望為北部帶來一些降雨，但對中南部缺水的壓力，並沒有緩解的能力。
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