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熟齡離婚─現象篇／分手前 想想3大離婚成本

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
知名家事律師賴芳玉說，台灣現在掀起的退休後熟齡離婚，日本在十多年前就經歷過。記者曾學仁／攝影
知名家事律師賴芳玉說，台灣現在掀起的退休後熟齡離婚，日本在十多年前就經歷過。記者曾學仁／攝影

盤點離婚成本

‧經濟成本：開銷從兩個單位變成一個單位，經濟上是否足以負擔。

‧情意成本：情感的連結如何維持與斷離，在不影響雙方生活下，討論出解方。

‧寂寞成本：思考真的需要一個人嗎？是否有足夠的技能可以獨立生活？

熟齡離婚背後藏有中年危機、人生新篇章的關係轉換，知名家事律師賴芳玉說，熟齡離婚比婚齡較短的夫妻離婚，需要思考的議題更深更廣，不僅要思索婚姻對於二人的意義，還得思考三大離婚成本，經濟成本、情意成本、寂寞成本，否則面對已進入退休的年紀，決定恢復「單身」也得具有實力才能穩健過活。

據內政部統計，一一○年離婚對數中，以年齡區分，五十歲以上男性占百分之廿五、女性占百分之十五。五十歲以上男性比女性多一點六倍，而五十歲以下女性則是多於男性一點五倍。

賴芳玉說，男性在五十歲以上比女性更易遇到離婚議題，而男性長期在關係中，大多扮演不會經營、表達感受，有些則是相對自我或自戀，從數據難以得知提出離婚是男性還是女性，不過數據顯示，該現象不只出現在去年，而是近五年都有相同趨勢，不少這階段的男性會透過外遇，擺脫原本關係，最後被發現而走向離婚。

熟齡女性選擇離婚大多經過深思熟慮，男性多是不得不離婚，如外遇被抓、不想經營關係等。賴芳玉說，外遇、離婚對她而言都是「假議題」，兩者都是關係卡關導致最後的結果，面對關係經營的失敗，如果不面對而假裝蓋掉創傷，沒有趁此「轉大人」，重整自身需求，類似的問題將不斷重演，而年紀愈來愈年長，相較於年輕人，更沒有重新站起來的本錢。

她建議要離婚前，先問兩個問題，現階段造成你／妳的痛苦來源是什麼？離婚有辦法解決問題嗎？賴芳玉說，有些人會認為離婚之後，問題就能解決，痛苦就能消失，但問題常不在另一半，可能是在自己或岳父母、公婆家。她強調，問對問題才能解決問題。

離婚前，也不建議賭氣，不是每一個人都有「單身」的本錢。賴芳玉說，離婚前，無論男女都該盤點經濟成本、情意成本、寂寞成本，也就是從錢到兩家關係，再到心靈準備都要思量。

離開這段關係後，房貸、車貸等有辦法負擔嗎？與另一半分開後，多年累積的情，如何幫助自己割捨？是否需要親朋好友或專業諮商師協助？再者是，生活中的安全感、歸屬感，如何從原本二個人，回歸到一個人，也能面對孤獨。

賴芳玉說，社會一直對於「孤獨」帶有負面印象，當選擇回歸到一個人，或投向另外一段關係時，都得深思自己需求到底是什麼？否則空虛感的降臨，很容易對人產生負向循環，陷入更深的深淵。

離婚 外遇

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