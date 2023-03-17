影／台灣首見H9N2禽流感 疾管署籲「5要6不」原則
疾病管制署今天在防檢局召開記者會，指出台灣於一禽場首度檢出H9N2亞型病毒株，此型禽流感可能產生禽傳人風險，目前已掌握接觸者21人，目前皆無出現類流感症狀，疾管署副署長羅一鈞呼籲：禽畜動物防疫工作人員於工作時應佩帶個人防護裝備，若有類流感症狀，應儘速就醫並告知醫護人員旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，一般民眾亦應減少接觸禽鳥，遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。
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