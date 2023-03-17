影／台灣首見H9N2禽流感 疾管署籲「5要6不」原則

對國人來說，國旅因進入門檻很低，不少人出遊都習慣自行規畫、找好住宿飯店後，就直接開車上路，但因事前功課沒做足或比不上專業人士細膩，導致上路就被塞在車陣中，或到了觀光景區才發現人潮塞爆、旅遊品質低，甚至拉高玩樂成本。一趟旅程如何串接順暢、挖掘新景點，又讓大家能玩得開心，其實就是國旅業者的專業。就算是易上手的國內旅遊，也有達人分享如何玩得精巧、開心又超值。

2023-03-18 10:00