舞台劇《桃花源的故事——風姬》 愛心席歡迎申請

大型音樂舞台劇《桃花源的故事——風姬》將於五月初在台北市國父紀念館演出三場，每個場次均有「愛心席」提供高中以下學生團體及兒福團體免費申請。

該劇是由留日歸國團長歐陽蓓領軍，借鑑日本經驗，於二０一八年在台北成立「自由同頻音樂舞台劇團」，集結百位素人、以緊鑼密鼓的肢體交流，集體創作出新形態的演出。劇團創立初衷，即在於希望藉由音樂、戲劇及舞蹈的綜合運用，啟發素人們豐沛感受及身體律動聚會，讓參與者從探索本身出發，以超乎言語藉由肢體的表現方式去傳達自己的感受，及發掘更深層的真實自我。

此次演出的素人團員們分別來自宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、台中，甚至是台南及高雄，年齡從十歲至八十三歲，其中甚至有一位語言障礙者也參與此劇演出。這是一場跨地域、跨行業、跨年齡的挑戰，素人們歷經四個月努力下的成果展現。

對本劇有興趣，且符合免費申請條件者，可聯繫自由同頻音樂舞台劇團盧小姐（電話０九二二八六五九三八）申請愛心席。