非法旅宿、露營場比例高 觀光局宣導籲選擇合法業者

疫後迎來旅遊潮，根據交通部觀光局統計，去年全國合法旅館共有3327家，非法旅館及日租套房有976家；近年興盛的露營場，合法僅195家，非法則有約1500家；至於合法旅行社共有3940家，非法則是經檢舉才稽查。交通部觀光局今舉辦「2023年觀光旅遊宣導周記者會」，將於3月19日至3月25日針對景區、旅宿、遊程、好行舉辦各式宣導活動。

觀光局副局長林信任表示，疫後民眾越來越喜歡往山、往海的深度旅遊，國際觀光客近年對於旅遊安全的重視也逐漸提升。觀光局每年3月結合中央部會、地方政府及轄下各國家風景管理處，針對轄管景區內遊憩特性舉辦旅遊安全宣導活動、研習、訓練等，並提醒旅客選擇合法旅行社、合法旅宿。

根據觀光局統計，2022年全國合法旅館共有3327家，非法旅館及日租套房則有976家，觀光局表示，將持續督導縣市政府加強稽查工作，透過法規研習、適切修法、定期公布查處績效等方式要求落實，針對情節輕微者要求限期改善並輔導合法化，無法改善者該停業就會強力執行。

至於近年受關注的非法露營場，觀光局技術組長林秀霞表示，交通部去年7月發布「露營場管理要點」，輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地露營業者合法化，桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、苗栗縣、高雄市及屏東縣等7個縣市政府已針對山區、原住民較弱勢經營者成立輔導團，各部會也成立中央聯合輔導團定期視察地方政府執行狀況。

她坦言，輔導露營場合法化較困難的地方在於業者多半仍在觀望，無法就地合法業者多是位處19項環境敏感區，經盤點仍有111處。她也說，露營場合法化目前都還在輔導階段，因此未實際開罰，至於落日期限仍要待業者申登滿8成才會訂定時間，這也涉及地方政府積極度及稽查人力問題。