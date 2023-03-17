快訊

二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

台積工程師年薪500萬竟一家三口住30坪小房 建商揭1警訊

非法旅宿、露營場比例高 觀光局宣導籲選擇合法業者

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光局今舉辦「2023年觀光旅遊宣導周記者會」，將於3月19日至3月25日針對景區、旅宿、遊程、好行舉辦各式宣導活動。記者周湘芸／攝影
交通部觀光局今舉辦「2023年觀光旅遊宣導周記者會」，將於3月19日至3月25日針對景區、旅宿、遊程、好行舉辦各式宣導活動。記者周湘芸／攝影

疫後迎來旅遊潮，根據交通部觀光局統計，去年全國合法旅館共有3327家，非法旅館及日租套房有976家；近年興盛的露營場，合法僅195家，非法則有約1500家；至於合法旅行社共有3940家，非法則是經檢舉才稽查。交通部觀光局今舉辦「2023年觀光旅遊宣導周記者會」，將於3月19日至3月25日針對景區、旅宿、遊程、好行舉辦各式宣導活動。

觀光局副局長林信任表示，疫後民眾越來越喜歡往山、往海的深度旅遊，國際觀光客近年對於旅遊安全的重視也逐漸提升。觀光局每年3月結合中央部會、地方政府及轄下各國家風景管理處，針對轄管景區內遊憩特性舉辦旅遊安全宣導活動、研習、訓練等，並提醒旅客選擇合法旅行社、合法旅宿。

根據觀光局統計，2022年全國合法旅館共有3327家，非法旅館及日租套房則有976家，觀光局表示，將持續督導縣市政府加強稽查工作，透過法規研習、適切修法、定期公布查處績效等方式要求落實，針對情節輕微者要求限期改善並輔導合法化，無法改善者該停業就會強力執行。

至於近年受關注的非法露營場，觀光局技術組長林秀霞表示，交通部去年7月發布「露營場管理要點」，輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地露營業者合法化，桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、苗栗縣、高雄市及屏東縣等7個縣市政府已針對山區、原住民較弱勢經營者成立輔導團，各部會也成立中央聯合輔導團定期視察地方政府執行狀況。

她坦言，輔導露營場合法化較困難的地方在於業者多半仍在觀望，無法就地合法業者多是位處19項環境敏感區，經盤點仍有111處。她也說，露營場合法化目前都還在輔導階段，因此未實際開罰，至於落日期限仍要待業者申登滿8成才會訂定時間，這也涉及地方政府積極度及稽查人力問題。

觀光局 露營 交通部

延伸閱讀

第1季來台旅客將破百萬人次 自由行、團客補貼4月中上路

上櫃寶得利國際董座涉詐領觀光局補助 10萬交保

寶得利澄清： 「中華情旅遊集團」與公司無關

才爆炒股 寶得利國際董座涉詐領觀光局補助遭約談

相關新聞

不斷更新／曾在大陸發生禽傳人 防檢局：金門發現首例H9N2亞型低病原性禽流感

農委會下午舉行「禽流感防疫現況」記者會，動植物防疫檢疫局今日證實，金門縣動植物防疫所執行禽流感防疫計畫於金門縣...

台灣首見H9N2禽流感！禽傳人風險增 疾管署籲「5要6不」原則

國內禽流感疫情持續升溫，疾病管制署今發布新聞稿指出，日前一禽場檢出H9N2病毒，為我國首度於禽場檢出此亞型病毒株，目前已...

路易莎咖啡循環杯檢出甲醛 環保署說話了

行政院消費者保護處抽樣品檢查核，20件餐具有高達11件不合格，其中路易莎咖啡的循環杯檢出甲醛，路易莎已全數下架；環保署表...

全家天然植物纖維便利盤被驗出甲醛！業者：已全數下架、可憑發票與商品退款

行政院消費者保護處首度對市售植物纖維成分餐具品質檢測及標示查核，抽驗的20件餐具裡有11件不合格，其中全家便利商店的天然...

影／高屏搶水出現轉機 周春米有條件同意協助輸水抗旱

南部水情嚴峻，高雄屏東爆發搶水爭議。屏東縣長周春米昨開嗆中央偷襲並要求水井及輸水管工程全面停工，今天上午水利署長賴建信拜...

南部靠山區都上30度了 鄭明典：下周可能更熱

根據中央氣象局觀測資料顯示，高雄市內門下午1時20分出現32.2度高溫，其次為高雄市月眉的32.1度、台東縣大武31.9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦