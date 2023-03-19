你也有落髮危機嗎？快來看網議六大「頭髮常見困擾」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「頭髮常見困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大頭髮困擾有哪些。

最近總是覺得頭皮癢癢、落髮嚴重嗎？一到下午頭髮是否就變得油膩扁塌呢？俗話說：「頭髮就是你的第二張臉」，好的髮質可以讓你桃花朵朵、人見人愛，不好的髮質卻會讓人誤以為你生活習慣差、總是無精打采。因此，好好照顧頭髮就如同保養肌膚一樣重要，然而頭髮的健康卻總是被忽視，這也造成了生活中不少困擾。

生病壓力都會造成「嚴重掉髮」！「容易出油」不洗頭出不了門好無奈

▲ 網議TOP6頭髮常見困擾 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 嚴重落髮

「嚴重落髮」是網友公認最常見的困擾之一，其中掉髮原因不乏是由疾病、壓力大、懷孕所導致，日前有網友提到大病初癒後「發現頭髮掉了七八成！快變成火雲邪神了」，引起不少網友共鳴「自從去年染疫後，有一段時間掉髮非常嚴重」，認為生病真的會大量掉髮；也有人含淚表示「工作與生活壓力大，每天熬夜和失眠，錢沒賺多少卻已經禿頭了」，感到後悔不已；另外也有孕婦網友發現「懷孕後頭髮開始大把大把地掉」，推測可能是因為沒有攝取足夠營養所導致。

NO2. 髮質毛躁

「髮質毛躁」則一直是自然捲網友最大的頭髮困擾，有網友發文分享「因為天生自然捲，頭髮很澎很捲超難整理」、「下雨天頭上會自帶一層毛躁捲曲的保護層」，後來選擇縮毛矯正燙才終於擺脫亂髮惡夢；也有網友提到「有時候騎車忘了綁頭髮，髮尾就會有點打結、乾澀，也比較毛躁」，認為平常就應該養成保護頭髮的好習慣。

NO3. 脆弱易斷

相信不少女孩也有過上課低頭拔髮尾分岔的經驗，這舉動也造成頭髮越來越「脆弱易斷」，有網友分享自己「壓力大的時候會不自覺一直拔分岔拔頭髮，造成髮質越來越脆弱」；也有專業美髮師發文勸告「千萬不要自己漂髮」，提到市面上很多染劑DIY染劑，若操作不慎很容易造成頭髮整層斷裂、頭皮灼傷，建議不要為了貪小便宜損害自己的髮質。

NO4. 容易出油

油性髮質的網友最困擾的則是頭髮「容易出油」，常常不到中午原本澎鬆的頭髮直接變條碼瀏海，有網友無奈表示「早上出門如果不洗頭的話，別人還以為頭髮濕濕油油是因為流汗」、「不洗頭不能不出門，中午瀏海油到嚇死人」，也有人建議選擇洗髮精時要注意「清潔力太強洗的越乾淨，反而更會出油」，適時的保濕再搭配頭皮按摩，就能有效改善油膩髮質。

NO5. 頭髮塌扁

另外，不少細軟髮的網友也表示「頭髮扁塌」讓他們非常困擾，有網友發文求助「一直都有頭頂瀏海太扁，髮量又少的困擾，騎車後又被安全帽越壓越扁」，被許多朋友說看起來「超級沒精神」，讓不少人留言建議「我本來也是頭髮很塌又很少，整個貼頭皮，之後我不再分線，現在髮根都很澎哦」，也有人提到「最好的方式是從洗護跟吹整來讓頭髮改善」。

NO6. 頭皮屑

最後，「頭皮屑」也是被網友點名常見的頭髮困擾之一，有網友提到因為壓力和作息，從高中開始就有「脂漏性皮膚炎」的症狀，抓頭就開始掉屑屑，衣服也常常會有一點一點白白的，讓他十分困擾，讓很多網友表示同感「我真的頭皮屑多到像下雪」、「有頭皮屑都不敢穿黑色的衣服」，也有人提醒「如果頭皮屑有伴隨頭皮紅腫和傷口，就不是洗髮精能夠改善的了，記得一定要去看醫生」。

頭髮如同一面鏡子，能夠藉此了解身體是否健康，也能體現出一個人的精神是否充沛有活力，想要維持好髮質，除了要培養良好的生活習慣外，也別忘了保持心情愉悅、攝取足夠的營養。你也想擁有一頭光澤強健的秀髮嗎？快來去改善這些頭髮困擾吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「頭髮常見困擾」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/12~2023/03/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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