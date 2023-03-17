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遊艇與動力小船駕照測驗電腦化 即測即評首日合格逾8成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
遊艇與動力小船駕駛執照測驗電腦化。圖／航港局提供
遊艇與動力小船駕駛執照測驗電腦化。圖／航港局提供

遊艇與動力小船駕駛執照測驗過去都以紙本進行，不僅耗費人力，也需約10天時間才能知道應試結果。交通部航港局去年耗資800多萬元委託建置測驗即測即評系統，今天至3月19日首度於台北海洋科技大學辦理電腦化筆試測驗，共95人報名，首日參測47人，實際到考41人，到考率87.23%，合格率80.49%。

航港局副局長劉志鴻表示，近年遊艇及動力小船遊憩活動盛行，民眾報考遊艇與動力小船駕駛執照測驗人數逐年增加，過去筆試以紙本方式辦理，印製考卷、施測發卷、畫卡及閱卷等均需大量人力投入，去年委託廠商建置電腦化測驗系統，讓試題安排更靈活、答題更方便，應考人可於測驗結束後立即得知筆試成績。

劉志鴻指出，過去動力小船駕駛執照測驗大多將筆試與實作安排在同一天，為配合實作測驗的水域安排，筆試地點大多選擇鄰近實作水域的活動中心或大型集會場所，試場條件落差甚大，距離市區甚遠。現已在北、中、南、東(含離島)各地區規劃12處電腦化試場。

他表示，每年約3千人有意報考遊艇與動力小船駕照，今年3月起將陸續辦理28場測驗，均採用即測即評系統施測，後續也將針對施測結果進行統計分析，滾動檢討題庫。

遊艇 航港局

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