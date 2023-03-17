玉山醫療隊6年守護3千人次 未來擬增駐診天數

竹山秀傳醫院玉山醫療隊守護山友20年，統計106年至111年診治超過3000人次，今年3月1日起每月第1週增為駐診週六、日2天，未來進一步與玉管處研究增為4天，讓山友更有保障。

醫護人員脫下白袍換上機能服裝、背起登山重裝備和醫療器材，民國93年成立的竹山秀傳醫院玉山醫療隊在海拔高度3402公尺的排雲山莊守護山友邁入第20個年頭，醫療隊原本週六駐診，今年3月1日起每月首週增加為週六、日2天，未來若人力更充足，研擬增為4天。

竹山秀傳醫院今天發布新聞稿表示，93年起與玉山國家公園管理處合作，在排雲山莊成立全國海拔最高醫療站，由熱忱醫護貢獻專業守護山友，統計106年至111年，參與任務醫師306人次、護理人員328人次、其他助理人員435人次，共1069人次，院內醫護參與超過3成，還有秀傳醫療體系支援人力、其他參與人力等。

兼任玉山醫療隊長的竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，今年初曾以攜帶型加壓艙救治一名疑有嚴重高山症的山友，顯示高山醫療必要性，因應診次增加與高山醫療需求，醫療隊期待能逐步更新強化必要裝備、募集資源再購置攜帶型加壓艙、高壓製氧機等器材，並舉辦研討會邀醫療、消防、學會等專家，提升隊員醫療救護專業。

接受玉山醫療隊診治山友超過3000人次，莊碧焜表示，在高海拔環境攀登玉山對體力、適應力都是挑戰，透過週末駐診排雲山莊的玉山醫療隊檢查與給予症狀治療，相信讓身體不適的登山者都能舒緩症狀，對其他山友也提供一份穩定的安全感。