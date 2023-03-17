快訊

二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

台積工程師年薪500萬竟一家三口住30坪小房 建商揭1警訊

守護孕婦兒少口腔健康 4月1日至15日看牙免掛號費

中央社／ 台北17日電

響應3月20日世界口腔健康日，衛生福利部與牙醫師全聯會合作，4月1日至15日間，孕婦、嬰幼兒及15歲以下青少年到全台1017家指定牙醫院所看診，可享免掛號費。

衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會今天舉辦「刷牙打卡成習慣，造氟學童保健康」記者會。衛福部口腔健康司司長張雍敏致詞指出，為響應3月20日世界口腔健康日活動，4月1日至15日期間，懷孕婦女、嬰幼兒及小於15歲青少年，可到指定牙醫院所看診，可享免掛號費福利。

牙醫師全聯會理事長陳彥廷表示，小朋友是國家的未來，照顧好他們，國人的口腔健康就有好未來，孕媽咪則因懷孕階段，賀爾蒙及口腔環境改變，增加口腔疾病發生機率，可能造成蛀牙細菌經由媽媽垂直傳染到小朋友身上，研究顯示，70%嬰幼兒齲齒來自媽媽，協助媽媽做好口腔預防保健，可以讓孩子更健康。

陳彥廷說，這次共有約1017家牙科院所加入，希望透過這樣的活動，提醒國人做好口腔健康，養成好習慣。

牙醫師全聯會今年首度與社團法人中華基督教救助協會1919陪讀計畫合作，將口腔保健物資及口腔保健識能傳達給陪讀計畫中的兒童，預計全台國小共158班、1752名學童受惠。

此外，衛福部表示，自民國111年9月1日起，國小學童臼齒窩溝封填補助施作年齡條件，由原6至9歲，放寬為6至12歲，政府也提供12歲以上健保民眾每半年一次牙結石清除（洗牙）；懷孕婦女、糖尿病、口乾症、腦血管疾病、洗腎、惡性腫瘤等高風險疾病患者，每3個月即可接受牙結石清除醫療服務，降低口腔疾病發生率。

牙醫 醫師 孕婦

延伸閱讀

【你不知道的醫療史】蘇上豪／因孕婦難產而發明的救命鏈鋸

刷牙不是有刷就好！牙醫師曝國人常見NG行為「漱太乾淨也不行」

奧斯卡／史上最忙孕婦！蕾哈娜到底要換幾套衣服

最強孕婦！Selina好孕到 昨天才挺孕肚跑完3公里馬拉松

相關新聞

不斷更新／曾在大陸發生禽傳人 防檢局：金門發現首例H9N2亞型低病原性禽流感

農委會下午舉行「禽流感防疫現況」記者會，動植物防疫檢疫局今日證實，金門縣動植物防疫所執行禽流感防疫計畫於金門縣...

台灣首見H9N2禽流感！禽傳人風險增 疾管署籲「5要6不」原則

國內禽流感疫情持續升溫，疾病管制署今發布新聞稿指出，日前一禽場檢出H9N2病毒，為我國首度於禽場檢出此亞型病毒株，目前已...

路易莎咖啡循環杯檢出甲醛 環保署說話了

行政院消費者保護處抽樣品檢查核，20件餐具有高達11件不合格，其中路易莎咖啡的循環杯檢出甲醛，路易莎已全數下架；環保署表...

全家天然植物纖維便利盤被驗出甲醛！業者：已全數下架、可憑發票與商品退款

行政院消費者保護處首度對市售植物纖維成分餐具品質檢測及標示查核，抽驗的20件餐具裡有11件不合格，其中全家便利商店的天然...

影／高屏搶水出現轉機 周春米有條件同意協助輸水抗旱

南部水情嚴峻，高雄屏東爆發搶水爭議。屏東縣長周春米昨開嗆中央偷襲並要求水井及輸水管工程全面停工，今天上午水利署長賴建信拜...

南部靠山區都上30度了 鄭明典：下周可能更熱

根據中央氣象局觀測資料顯示，高雄市內門下午1時20分出現32.2度高溫，其次為高雄市月眉的32.1度、台東縣大武31.9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦