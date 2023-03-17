不斷更新／曾在大陸發生禽傳人 防檢局：金門發現首例H9N2亞型低病原性禽流感

農委會下午舉行「禽流感防疫現況」記者會，動植物防疫檢疫局今日證實，金門縣動植物防疫所執行禽流感防疫計畫於金門縣金寧鄉1紅羽土雞場採樣監測，經家畜衛生試驗所3月16日檢出H9N2低病原性禽流感，由於此株病毒曾有人類感染案例，先採取高規格處置，執行全場撲殺及場區清潔消毒作業，以維護公共衛生及產業健康安全發展。

防檢局說明，由於H9N2亞型低病原性禽流感為國內家禽首次檢出之亞型，防檢局不敢輕忽，優先採取高規格防疫處置，金門防疫所動物防疫人員於17日在金門縣衛生局人員監督下完成著裝，並執行預防性撲殺工作，計撲殺土雞4,551隻，並就地焚燒掩埋及督導該場完成場區清潔及消毒工作，同時人員、裝備及車輛等亦完成消毒。該場周邊半徑1公里共2場禽場，已由動物防疫人員完成臨床檢查，未有異常情形。禽場等相關人員將由衛生人員執行後續健康照護。

防檢局補充，經畜衛所分析，此株病毒H9基因片段序列，比對結果序列與中國2021-2022年家禽、環境與人類等H9N2病毒最為相近，基因相似度為98.9%。

防檢局強調，由於H9N2亞型低病原性禽流感曾在中國大陸發生禽傳人的案例，我國為防範禽流感禽傳人事件發生，農委會已於104年6月15日公告「雞、鴨、鵝及火雞等活體家禽禁止於零售市場展示、陳列及販售」。此外，防檢局在每個屠宰場都有派駐屠宰衛生檢查人員作嚴格的把關，提供消費者健康的肉品來源，只要將禽肉及禽蛋煮熟，避免接觸及餵飼野生禽鳥，注意洗手等個人衛生措施，就可避免感染的風險。

出席者包括農委會動植物防疫檢疫局局長邱垂章、副局長徐榮彬、農委會家畜衛生試驗所組長李璠及衛福部疾病管制署副署長羅一鈞。