路易莎咖啡循環杯檢出甲醛 環保署說話了

行政院消費者保護處抽樣品檢查核，20件餐具有高達11件不合格，其中路易莎咖啡的循環杯檢出甲醛，路易莎已全數下架；環保署表示，路易莎並非環保署規定要提供循環杯的對象，僅是提供外賣的環保杯讓消費者自帶杯子，與環保署推廣的循環杯材質、使用目的不同，這新聞事件是否會衝擊未來消費者使用循環杯的意願，環保署表示，會密切關注。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，今天1月1日法令剛上路，要求連鎖便利商店、速食店需有5%門市提供循環杯租借服務；現階段使用循環杯一個月有4000杯，目的在減少一次性的容器使用，減量、自帶並進，達到減量效果，不是只能用循環杯，也可以自己帶。

王嶽斌表示，環保署推的外借循環杯，對於容器材質、洗滌都有制訂作業指引，是使用耐熱PP材質，且必須符合衛福部食藥署對於容器的食品衛生安全規範，清洗也要符合規定，甚至對於營業場所、準備食材都有一定的規定，也會定期檢核。

他說，路易莎並不是環保署規定要提供循環杯的對象，這杯子只是取名為「循環杯」，材質來自再生回收的咖啡渣，業者投入環保工作，自己提供外賣環保杯，讓民眾自帶杯子買咖啡，跟環保署外租借的循環杯並不同。

王嶽斌表示，由於業者的環保杯檢出含有甲醛，違反食藥署衛生安全規定，當然會影響環保署推動環保減量、消費者使用的意願，環保署會持續關注後續並釐清，後續也會強化宣傳，再做相關因應協調。

根據環保署的規畫，逐年提高循環杯服務門市的比率，今年要達到5%；2024年10%；2025年達30%；另外，門市也要逐年達到15%、18%、25%的減量率，所謂減量率，則是消費者自備容器的數量，以及循環杯的數量，占銷售數字的比例；不僅只是推廣循環杯，也可以自己帶，達到減量效果。