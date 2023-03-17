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路易莎咖啡循環杯檢出甲醛 環保署說話了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
行政院消費者保護處首度對市售植物纖維成分餐具進行抽樣品質檢測及標示查核，20件餐具裡，高達有11件不合格，其中路易莎咖啡循環杯、全家便利商店的天然植物纖維便利盤等4件驗出甲醛。記者葉冠妤／攝影
行政院消費者保護處首度對市售植物纖維成分餐具進行抽樣品質檢測及標示查核，20件餐具裡，高達有11件不合格，其中路易莎咖啡循環杯、全家便利商店的天然植物纖維便利盤等4件驗出甲醛。記者葉冠妤／攝影

行政院消費者保護處抽樣品檢查核，20件餐具有高達11件不合格，其中路易莎咖啡的循環杯檢出甲醛，路易莎已全數下架；環保署表示，路易莎並非環保署規定要提供循環杯的對象，僅是提供外賣的環保杯讓消費者自帶杯子，與環保署推廣的循環杯材質、使用目的不同，這新聞事件是否會衝擊未來消費者使用循環杯的意願，環保署表示，會密切關注。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，今天1月1日法令剛上路，要求連鎖便利商店、速食店需有5%門市提供循環杯租借服務；現階段使用循環杯一個月有4000杯，目的在減少一次性的容器使用，減量、自帶並進，達到減量效果，不是只能用循環杯，也可以自己帶。

王嶽斌表示，環保署推的外借循環杯，對於容器材質、洗滌都有制訂作業指引，是使用耐熱PP材質，且必須符合衛福部食藥署對於容器的食品衛生安全規範，清洗也要符合規定，甚至對於營業場所、準備食材都有一定的規定，也會定期檢核。

他說，路易莎並不是環保署規定要提供循環杯的對象，這杯子只是取名為「循環杯」，材質來自再生回收的咖啡渣，業者投入環保工作，自己提供外賣環保杯，讓民眾自帶杯子買咖啡，跟環保署外租借的循環杯並不同。

王嶽斌表示，由於業者的環保杯檢出含有甲醛，違反食藥署衛生安全規定，當然會影響環保署推動環保減量、消費者使用的意願，環保署會持續關注後續並釐清，後續也會強化宣傳，再做相關因應協調。

根據環保署的規畫，逐年提高循環杯服務門市的比率，今年要達到5%；2024年10%；2025年達30%；另外，門市也要逐年達到15%、18%、25%的減量率，所謂減量率，則是消費者自備容器的數量，以及循環杯的數量，占銷售數字的比例；不僅只是推廣循環杯，也可以自己帶，達到減量效果。

環保署 路易莎 咖啡

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