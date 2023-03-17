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桃花心木林下農夫市集食農教育體驗 明後天在中興林場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「桃花心木林下農夫市集食農教育體驗 活動」，明後天在中興林場舉辦。記者周宗禎／翻攝
「桃花心木林下農夫市集食農教育體驗 活動」，明後天在中興林場舉辦。記者周宗禎／翻攝

農委會水土保持局台南分局補助台南市農村再生社區營造協會、號召南台灣農村特色產品，明後兩天在中興大學新化林場舉辦「桃花心木林下的農夫市集暨食農教育體驗」活動，歡迎民眾參加、體驗百年林場之美。

主辦單位表示，來自台南、高雄、屏東、澎湖、金門的農村山海味特產品展售，還有日光小林大滿舞團、奇美曼陀鈴、山芙蓉樂團等精彩表演及「神奇的種子創意DIY、稻草編DIY、木鱉果種子吊飾DIY、桃花心木昆蟲手作、水土保持教育宣導等好玩又有趣的體驗活動」。

展售的產品有情人果、山茼蒿水餃、中崙粿仔伯、草仔粿、芝麻糖、花生糖、澎湖幸福山海味干貝醬、花枝海鮮、金門好農力牛肉、高麗菜酸、地瓜系列產品、高雄客家美食、荔枝Q餅、屏東可可、小農當季蔬果、農青文創品。

水保局台南分局表示，林場內有桃花心木王、奇特氣味的密毛魔芋、又白又香的野薑花及築巢的角鴞小屋等特色景點。新化林場是台灣唯一低海拔亞熱帶林場，分局與中興大學合作營造更優質的親山環境，成為適合全齡來訪的環境教育場域。活化了大目降埤、孕育了螢火蟲生態、西拉雅文化、水岸環境景觀、林間木棧道及蝴蝶薑步道等，營造後的成果更榮獲第22屆公共工程品質金質獎雙優等及2022建築園冶獎。

遊客到新化林場還可順遊鄰近的新化老街、虎頭埤公園及新化果菜市場，還有特色農村礁坑社區，有橄情果及橄心醋等綠鑽橄欖產品，公舘社區的葛鬱金故事館或左鎮老街。活動內容可洽詢稻荷咖工作坊06-6816689，或新化林場06-5900022，或察看水土保持局台南分局臉書。

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