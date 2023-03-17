台北-胡志明夏季航班大規模臨時取消 星宇航空曝原因

疫後各航空公司航班陸續復甦，近期卻有民眾接獲星宇航空通知臨時取消航班，星宇航空表示，由於越南胡志明航線時間帶壅擠，3月26日至5月6日台北-胡志明往返航班暫時取消，但考量清明連假返鄉旅運需求，仍維持3月30、31日及4月1、4、5、8、9日航班，對於受航班異動影響旅客深感抱歉，將全力協助旅客更改航班及相關退票事宜。

近期陸續有民眾抱怨，臨時接獲星宇航空取消或更改往返台北-胡志明航班，原已於當地安排好的行程、住宿全被打亂，且客服在下班時間才寄發通知，第一時間也未說明原因，讓旅客難以處理相關事宜。

星宇航空指出，由於越南胡志明航線時間帶壅擠，雖經多次協調，夏季班表時間仍不理想，不得不調整3月26日至5月6日台北-胡志明市航班與起降時間。考量4月初清明連續假期返鄉掃墓旅運需求，仍維持3月30、31日及4月1、4、5、8、9日台北-胡志明市往返航班，其他日期台北-胡志明往返航班則暫時取消。

星宇航空表示，2021年5月新冠疫情重創旅遊市場期間，該公司不畏逆勢開闢越南胡志明市航線，並苦撐維持穩定的飛航服務，以滿足往來台越二地商務旅客剛性需求。除胡志明市外，星宇航空目前飛航越南峴港及河內，共計3個航點，盼能長期深耕越南商務與旅遊市場。對於此次取消部份區間航班深感遺憾，仍持續爭取理想時間帶，提供旅客穩定的航班服務。