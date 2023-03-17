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玉山醫療隊設站20年了 6年來救治高山症超過3千人

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山醫療隊6年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊6年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供

玉山醫療隊邁入第20年，每周一群脫下白袍換上登山服裝的醫護人員，以志願者身分背起沉重的裝備，與熱血的醫療使命奔向玉山醫療站，竹山秀傳醫院院長莊碧焜指出，近6年來的統計，已救治超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。

竹山秀傳院長莊碧焜表示，玉山醫療隊成立至今第20年，做為創始隊長，原本每周六在排雲山莊的駐診，從今年3月1日起，在每月第一周增加為六日兩天，面對登山客的數量增加，未來若醫事人力充足，更將進一步與玉管處洽商增加每梯4日高山醫療的駐診次數，讓登山更有保障。

根據玉山醫療隊2017至2022年統計資料，參與玉山醫療的醫護人員支援人數，僅來自全國的醫師就有306人次、護理人員328人次、其他助理人員435人次，共計1069人次，其中由竹山秀傳醫院的醫護參與超過3成、秀傳醫療體系4個院區支援人力約4成、其他醫療參與人力也近3成，而曾經接受過高山醫療服務的山友超過3000人次。

莊碧焜說，在高海拔區因空氣稀薄的環境下攀登玉山，是體力和適應力的挑戰，有專業醫師駐診，給予醫護檢查與細心說明下，症狀在治療後發揮了很大的效果，今年初也曾出動攜帶型加壓艙（PAC）救治一名懷疑有比較嚴重高山症的患者，顯示高山醫療的必要性。

玉山醫療隊6年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊6年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊6年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊6年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊6年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊6年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供

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