獨／延後2年醫院評鑑最快5月展開 醫學中心容額增1家

每四年一次的醫院評鑑，原訂於2020年展開，但受到新冠疫情影響，評鑑一延再延，隨疫情解封，衛福部醫事司昨宣布今年恢復醫院評鑑，並公告申請作業程序，醫事司司長劉越萍表示，今年的醫院評鑑內容與往年相差不遠，但評鑑細節仍未完成簽呈程序，過往通常是下半年開始評鑑，今年如果簽呈順利，最快4月開始舉辦說明會，5月展開醫院評鑑。

全台目前有19家醫院為醫學中心，分別為台大醫院、三總、台北榮總、台北長庚、林口長庚、國泰醫院，台北馬偕、淡水馬偕、新光醫院、萬芳醫院、亞東醫院、台中榮總、中國附醫、彰化基督教醫院、成大附醫、奇美醫院、高雄榮總、高雄長庚、花蓮慈濟。

今年將打破過去飽和的醫學中心容額，從19家增加到20家，依最新的評鑑申請作業程序說明，醫學中心設立標準為「每200萬人口可設一家醫學中心」，今年北區（桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣）人口數已達到設立2家的標準，今年從原本1家提升至2家，將打破長年19家醫學中心的天花板，成為新兵家必爭之地。

目前有意挑戰北區新增容額醫學中心的醫院，據悉有衛福部部立桃園醫院以及台大新竹分院。部桃代理院長陳日昌表示，部桃目前的醫療院所層級為「區域醫院」，與其他醫學中心繼續挑戰醫學中心的狀況不同，等於是要跨一大步，向上挑戰，部桃於疫情期間的表現，以及在醫院管理上的努力，今年已經準備好挑戰醫學中心。

過去衛福部為了解決醫學中心容額上限問題，想出「準醫學中心」的新名稱，目前全台有三家準醫學中心，劉越萍表示，今年的容額尚未完全出爐，準醫學中心是否維持三家，將待簽呈程序完成後，再行公布。