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屏東海生館入夜不打烊 夜探新遊程4至9月登場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館夜間「潮海派對」遊程將於4至9月登場，揭開館內海洋生物入夜後的神秘面紗，圖為並到戶外潮間帶一睹牠們的夜生活。圖／海生館提供
屏東海生館夜間「潮海派對」遊程將於4至9月登場，揭開館內海洋生物入夜後的神秘面紗，圖為並到戶外潮間帶一睹牠們的夜生活。圖／海生館提供

屏東海洋生物博物館在日間開放參觀外，夜間專屬的「潮海派對」遊程將於4至9月登場，揭開館內海洋生物入夜後的神秘面紗，並到戶外潮間帶區一睹牠們的夜生活；「海洋生物也要睡覺？魚兒不閉眼怎麼睡？」，遊客常好奇提問，海洋生物學者說，魚兒和鯨豚都需要睡眠，只是面對天敵和呼吸的壓力，睡眠時間都很短，只是人類難查覺而已。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，民眾對海洋的夜世界充滿好奇，館方在既有的「夜宿海生館」外，經過盤點，於恆春半島特有「落山風」停歇後，4月到9月限定推出夜巡遊程，當夜幕低垂時，夜行性海洋生物正準備開始自己的一天，導覽解說員將帶民眾一睹館內外潮間帶海洋生物生機盎然的夜生活，也為大家好奇的海洋生物怎麼睡覺解惑。

他說，入夜熄燈後，體內螢光蛋白吸收光線後釋放螢光的珊瑚，散發繽紛絢麗的色彩，夜行性海洋生物魚也紛紛出動覓食，到了戶外潮間帶；白天炎熱曝曬，躲在岩縫中休息的寄居蟹、槍蝦等夜行性海洋生物都出來活動，還可看見隱藏礁石中的薯鰻、陽隧足和海膽、海星，或披著偽裝外衣的黑海參正伸長觸手進食。

海洋生物是怎麼睡覺的，魚類分類學專家張至維說，魚因為沒有俗稱眼皮的眼瞼，所以沒有閉上眼睛，是睜著眼睛睡覺的，因為了隨時保持警覺，多數魚兒睡覺就像人類打個盹兒，睡眠時間短暫，有的幾分鐘，甚至幾秒種，各自演化出最適合自己的睡眠方式，色彩鮮艷的小丑魚會躲在海葵觸手叢中入睡，其他珊瑚礁魚會躲在縫隙或擬態成珊瑚樣子入睡，迴游性魚類可以邊游邊睡；鯨豚類因需要浮出海面呼吸，不能像人類長時間連續睡眠，時間都是片斷的。

屏東海生館夜間「潮海派對」遊程將於4至9月登場，揭開館內海洋生物入夜後的神秘面紗，圖為釋放螢光的珊瑚。圖／海生館提供
屏東海生館夜間「潮海派對」遊程將於4至9月登場，揭開館內海洋生物入夜後的神秘面紗，圖為釋放螢光的珊瑚。圖／海生館提供
屏東海生館夜間「潮海派對」遊程將於4至9月登場，揭開館內海洋生物入夜後的神秘面紗，圖為夜間觸腳發出螢光的密紋泡螺。圖／海生館提供
屏東海生館夜間「潮海派對」遊程將於4至9月登場，揭開館內海洋生物入夜後的神秘面紗，圖為夜間觸腳發出螢光的密紋泡螺。圖／海生館提供

睡眠 珊瑚 潮間帶

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