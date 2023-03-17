影／高屏搶水出現轉機 周春米有條件同意協助輸水抗旱

南部水情嚴峻，高雄屏東爆發搶水爭議。屏東縣長周春米昨開嗆中央偷襲並要求水井及輸水管工程全面停工，今天上午水利署長賴建信拜會屏東縣府後，縣府立場出現轉圜。縣長周春米表示，水資源調度是區域共享的，若在水情監測及地下水、用水安全無虞下，屏東會配合中央共同抗旱。

大南方平台首長會議今天重啟，屏東、台南、高雄、彰化、澎湖及嘉義縣市等首長下午齊聚高雄展覽館商討多項議題。

針對昨天爆發民眾不滿南水局在高屏溪開工鑿井爭議，屏東縣長周春米受訪表示，沒有下大雨大家都非常緊張，中央已成立旱災應變中心共同抗旱 ，水資源調度是區域共享，不過屏東是國家糧倉，希望要顧及屏東農業灌溉用水需求，有關南水局未通知屏東縣府即鑿井，今天上午已向水利署賴建信確認與要求，目前會停工，在確認相關條件，後續水監測，在地下水及用水安全無虞下，會配合中央共同抗旱。

周春米也說，抗旱是中央與地方共同責任，地方有責任及義務協助，「希望讓我們知道，大家也可以進行相關的協助」，若公開水情與施工資訊，可以減少鄉親疑慮與抗爭。

「 身為一縣之長，我必須保障地下水用水無虞」周春米強調，農民的灌溉用水主要來自地下水，中央必須重視地方需求。