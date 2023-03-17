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南部靠山區都上30度了 鄭明典：下周可能更熱

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天南部多地飆出30度以上高溫。本報資料照片
今天南部多地飆出30度以上高溫。本報資料照片

根據中央氣象局觀測資料顯示，高雄市內門下午1時20分出現32.2度高溫，其次為高雄市月眉的32.1度、台東縣大武31.9度。

下周可能更熱！中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天南部靠山區都上30度了。春天的短波，一點點差異，結果就差很多。

他說，春雨系統和南方水氣沒搭上，主要降雨系統偏北通過台灣，台灣受南風影響時間拉長，下周氣溫偏高機率大。

氣象局說，今天東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門馬祖為多雲到晴。明天東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。今天馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；明天桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有８至９級強陣風。

馬祖 氣象局 金門

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