南部靠山區都上30度了 鄭明典：下周可能更熱

現代人飲食精緻化，大腸癌連續15年為國內十大癌症之首。醫師指出，大腸癌罹癌年齡下降，某次一名30多歲的工程師拿著健檢報告前來看診，她看到一行字「血紅素9」，讓她心都涼了，後續檢查果然確診大腸癌第三期。

2023-03-17 13:37