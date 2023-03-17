影／懷雙胞胎突然1胎沒心跳 婦謝台中榮總保住另一胎

台中榮總今成立母胎醫學影像中心，江姓婦人到場，感謝中心主任曾振志及醫療團隊的幫忙，在她懷雙胞胎突然失去其中一個寶寶後，台中榮總團隊非常努力幫她用盡一切方法保住另一個寶寶「大寶」，並讓「大寶」能快樂平安長大。

台中榮總院長陳適安說，台中榮總為中部唯一公立醫學中心，少子化趨勢，院方建置具前瞻性的母胎醫學影像中心，未來將提供更多元影像特色檢查。特別感謝財團法人台中市私立惠康社會福利基金會，編列儀器設備與裝潢隔間工程的經費，提供優質的檢查環境與空間，嘉惠大眾。

台中榮總婦女醫學部主任陳明哲說，婦女醫學部母胎醫學影像中心結合影像學和基因學診斷，為產前診斷重點，可以做最好的母胎照護。

主任曾振志說，中心提供孕母與胎兒整合性影像檢查與諮詢服務，提供胎兒腦部、心臟、骨頭等檢查，除了傳統的懷孕中期高層次超音波，還有擴大的檢查項目及服務，包括早孕期高層次超音波、3D及4D立體心臟超音波，以及台中榮總獨創的胎兒心臟功能探討與研究，明確掌握胎兒的狀況。

曾振志指出，團隊除了8名婦產科醫師外，一旦發現問題，還可跨團隊合作，邀集小兒心臟科醫師、小兒外科醫師或放射科醫師做產前諮詢與檢查服務，嘉惠母胎。

江姓婦人說，她在12周左右因孕期不穩定，向曾振志求診，到20幾周時，本來是有兩個寶寶，其中一個突然沒有心跳，曾振志還是很細心幫她觀察另一個寶寶狀況，讓寶寶能平安健康的在肚子裡慢慢長大。