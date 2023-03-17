快訊

年領百萬股息擁3房！千萬富翁拾荒睡街頭 真實身分曝光

應普亭邀請 陸外交部：習近平將赴俄羅斯進行國事訪問

輕症免隔離20日上路 快篩陽勞工怎請假？勞動部給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑿井未知會水利署長致歉 周春米：讓縣民安心再施工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
水利署長賴建信（左）今天到屏東縣政府，與縣長周春米（右）致歉說明。圖／屏東縣府提供
水利署長賴建信（左）今天到屏東縣政府，與縣長周春米（右）致歉說明。圖／屏東縣府提供

南部旱象嚴重，高屏搶水大戰，水利署南區水資源局正在高屏溪開鑿50口井抗旱水井，其中在屏東縣境內有28口井將支援高雄，鑿井卻未知會屏東，屏東縣長周春米罕見重話怒批偷襲。水利署長賴建信今上午11點與縣府團隊說明致歉，周春米說，一定要確保屏東用水無虞，並將相關資訊公開透明，並允諾抗旱結束後停止使用。

賴建信今率南區水資源局向屏縣府致歉，中央抗旱應變中心指揮官經濟部長王美花致電和周春米說明，水利署允諾即刻停工，並將邀專家學者至高屏溪勘察確認無虞，同時上網公開水情資訊，確保不影響屏東的民生、農業灌溉供水，並在抗旱結束後停止使用等相關因應措施，再繼續施工。

周春米說，600天沒有下大雨，各縣市水情吃緊，她尊重中央抗旱措施，屏東縣水情至今藍燈，只要有餘裕，會參與調節水源，共同抗旱，但南水局應讓屏東縣民了解期程，她不解南區水資源局為何不告知屏東縣政府即施工，搞得屏東明明水情穩定，鄉親很恐慌，甚至中央地方關係緊張，她強力要求水利署務必讓屏東縣民安心。

賴建信說，南水局都是工程師背景，較不了解民情，會檢討改進。屏東有豐富地下水資源、牡丹水庫及伏流水，水情穩定，高雄市有水無庫、嘉義跟台南有庫無水，才會在大旱期間水源調度，但目前的鑿井、輸水管都是臨時性，若高雄市供水持續吃緊，將優先啟用高雄端的水井，不足才會動用屏東端，旱象解除就不再使用。

賴建信強調，屏東的水情穩定，但未來抗旱調度過程，會在網站隨時公布屏東地下水即時水位，只要到達管理警示水位就立即停止調度，遵守保障屏東民生、農業灌溉用水要求，他也承諾邀集專家學者就屏東地下水狀況做公開透明解析，讓民眾安心。

周春米表示，屏東願意與大家共體時艱，度過旱災考驗，但前提須資訊公開透明，她要求水利署提完備措施，化解民眾憂慮，讓民眾安心後再繼續施工。

水利署長賴建信（左）今天到屏東縣政府，與縣長周春米（右）致歉說明。圖／屏東縣府提供
水利署長賴建信（左）今天到屏東縣政府，與縣長周春米（右）致歉說明。圖／屏東縣府提供

抗旱 周春米

延伸閱讀

高屏溪鑿井搶水爭議 水利署今上午拜會屏縣府討論解方

屏東去年成功攔阻詐騙7千萬多元 較前年增2倍

高屏溪搶水大戰！周春米批中央「偷襲」鑿井 要求停工

屏東地院准驗12個票匭 縣長周春米：尊重法院裁決

相關新聞

憂豬源稍嫌不足！畜產會協調肉品市場清明節統一休3天

毛豬價格居高不下，中央畜產會上午與毛豬產業團體召開會議，研議清明節各肉品市場統一休市3天，有助舒緩後續市場供應壓力，同時...

30歲工程師健檢後拖1年才就醫 醫看「一行字」心都涼了

現代人飲食精緻化，大腸癌連續15年為國內十大癌症之首。醫師指出，大腸癌罹癌年齡下降，某次一名30多歲的工程師拿著健檢報告前來看診，她看到一行字「血紅素9」，讓她心都涼了，後續檢查果然確診大腸癌第三期。

南部水情拉警報 高市建請月底水情轉橙燈、減供用水大戶

南部地區正遭逢百年來最嚴重乾旱，高市月初啟動水情黃燈減壓供水，昨（16日）又建請中央3月底將水情燈號調整為橙燈減量供水，...

影／高屏搶水出現轉機 周春米有條件同意協助輸水抗旱

南部水情嚴峻，高雄屏東爆發搶水爭議。屏東縣長周春米昨開嗆中央偷襲並要求水井及輸水管工程全面停工，今天上午水利署長賴建信拜...

南部靠山區都上30度了 鄭明典：下周可能更熱

根據中央氣象局觀測資料顯示，高雄市內門下午1時20分出現32.2度高溫，其次為高雄市月眉的32.1度、台東縣大武31.9...

循環杯驗出甲醛 路易莎：全數下架銷毁、有疑慮可退款

行政院消費者保護處抽樣品檢查核，20件餐具有高達11件不合格，其中包括路易莎咖啡的循環杯，對此，路易莎咖啡回應表示，針對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦