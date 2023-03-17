鑿井未知會水利署長致歉 周春米：讓縣民安心再施工

南部旱象嚴重，高屏搶水大戰，水利署南區水資源局正在高屏溪開鑿50口井抗旱水井，其中在屏東縣境內有28口井將支援高雄，鑿井卻未知會屏東，屏東縣長周春米罕見重話怒批偷襲。水利署長賴建信今上午11點與縣府團隊說明致歉，周春米說，一定要確保屏東用水無虞，並將相關資訊公開透明，並允諾抗旱結束後停止使用。

賴建信今率南區水資源局向屏縣府致歉，中央抗旱應變中心指揮官經濟部長王美花致電和周春米說明，水利署允諾即刻停工，並將邀專家學者至高屏溪勘察確認無虞，同時上網公開水情資訊，確保不影響屏東的民生、農業灌溉供水，並在抗旱結束後停止使用等相關因應措施，再繼續施工。

周春米說，600天沒有下大雨，各縣市水情吃緊，她尊重中央抗旱措施，屏東縣水情至今藍燈，只要有餘裕，會參與調節水源，共同抗旱，但南水局應讓屏東縣民了解期程，她不解南區水資源局為何不告知屏東縣政府即施工，搞得屏東明明水情穩定，鄉親很恐慌，甚至中央地方關係緊張，她強力要求水利署務必讓屏東縣民安心。

賴建信說，南水局都是工程師背景，較不了解民情，會檢討改進。屏東有豐富地下水資源、牡丹水庫及伏流水，水情穩定，高雄市有水無庫、嘉義跟台南有庫無水，才會在大旱期間水源調度，但目前的鑿井、輸水管都是臨時性，若高雄市供水持續吃緊，將優先啟用高雄端的水井，不足才會動用屏東端，旱象解除就不再使用。

賴建信強調，屏東的水情穩定，但未來抗旱調度過程，會在網站隨時公布屏東地下水即時水位，只要到達管理警示水位就立即停止調度，遵守保障屏東民生、農業灌溉用水要求，他也承諾邀集專家學者就屏東地下水狀況做公開透明解析，讓民眾安心。