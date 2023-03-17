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台灣將主辦世界原住民族旅遊高峰會 原民會赴澳洲交接

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
原民會正式從第2屆主辦方西澳大利亞接過WITS信物─紐西蘭阿拉庫拉河的石具「KAITIAKI」。圖／原民會提供
原民會正式從第2屆主辦方西澳大利亞接過WITS信物─紐西蘭阿拉庫拉河的石具「KAITIAKI」。圖／原民會提供

台灣將主辦2024年第3屆世界原住民族旅遊高峰會，原民會主委夷將‧ 拔路兒親自率團赴澳洲交接。昨天他參加在澳洲伯斯舉辦的第2屆世界原住民族旅遊高峰會，表示台灣是南島語族的起源地，也是亞洲旅遊重要的目的地。他也指出，旅遊與原住民族生活的領域有著密切的關係，在原住民族的生活領域，應該以原住民族的觀點來導覽解 說，並共享旅遊帶來的利益；並透過發展旅遊產業，提升原住民族的收益，並建立永續運作的機制。

夷將‧ 拔路兒昨天在澳洲伯斯參加第2屆世界原住民族旅遊高峰會，外交部、交通部觀光局、台灣觀光協會、中華民國對外貿易發展協會等單位，與澳洲的派翠克･高曼（Hon Patrick Gorman MP）眾議員暨總理府助理部長，共同出席見證台灣接下第3屆的主辦權，夷將‧ 拔路兒並在現場宣布，第3屆訂2024年3月在台灣舉辦，歡迎也期待各國來到台灣。

世界原住民族旅遊高峰會的舉辦，緣自於2012年由6國原住民族旅遊組織在澳洲共同創立的「世界原住民族旅遊聯盟WINTA」所發起，WINTA是由原住民族主導之全球網絡組織，透過旅遊落實聯合國原住民族權利宣言。這次高峰會共有來自21個國家共約630人參與。

夷將‧ 拔路兒致詞時表示，旅遊與原住民族生活的領域有著密切的關係，在原住民族的生活領域，應該以原住民族的觀點來導覽解說，並共享旅遊帶來的利益。透過發展旅遊產業，提升原住民族的收益，並建立永續運作的機制。

他指出，台灣是亞洲旅遊重要的目的地，有16族的原住民族，各族群的語言、生活、文化各有差異；從語言、考古、基因及構樹等研究，大都指出台灣就是南島語族的起源地夷將‧ 拔路兒還特別舉兩個例子，從菲律賓、馬來西亞、帛琉、馬紹爾群島、馬達加斯加島，還有紐西蘭，數字5的唸法都是Lima，眼睛的唸法都是Mata，可見得我們都是共同來自南島語族。

澳洲國會議員兼總理府助理部長派翠克･高曼（Hon Patrick Gorman MP）致詞時指出，台灣是澳洲重要的貿易夥伴，台澳關係為澳洲與台灣公司帶來許多投資機會，也創造許多工作機會。澳洲與台灣長期都鼓勵藝術、教育、文化、科學、體育的合作，而這些都與觀光密切相關，並可進一步促成雙方在經濟、文化層面的連結。澳洲將持續支持台灣參與國際組織及會議，比如今天的高峰會，而台灣是下一屆的主辦單位，在場所有人都非常期待明年前往台灣。

原民會表示，此次台灣參訪團受邀參加政府、青年、研究座談會，並於會場周邊辦理行動旅遊諮詢、部落線上導覽、原住民族樂舞表演等活動，行銷台灣原住民族部落旅遊的特色。

原民會主委夷將‧ 拔路兒（右一）贈予澳洲國會議員兼總理府助理部長派翠克･高曼台灣圖型琉璃掛飾。圖／原民會提供
原民會主委夷將‧ 拔路兒（右一）贈予澳洲國會議員兼總理府助理部長派翠克･高曼台灣圖型琉璃掛飾。圖／原民會提供

原住民 澳洲 馬來西亞

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