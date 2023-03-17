中山大學新發現 降血糖藥可降低糖尿合併C肝罹癌風險

台灣糖尿病合併C型肝炎盛行率高於全球，但據國立中山大學醫學院研究團隊最近發現，同時罹患糖尿病與C型肝炎的病患，在C肝抗病毒治療癒後持續服用降血糖藥Metformin，可降低罹患肝癌風險，這項重大發現獲刊於全球權威頂尖期刊「肝臟病學雜誌」（Journal of Hepatology），並登上當月封面。

相關研究由中山大學副校長兼醫學院長余明隆主持，攜手高雄醫學大學中和紀念醫院、嘉義基督教醫院、奇美醫院、高雄榮總、高雄長庚等23家醫院團隊，自2003年至2015年蒐集全國1萬5834名使用長效干擾素治療C肝患者的臨床資料庫，連結健保資料庫資料進行研究。

參與研究的7249名C肝病人中約1成781人同時罹患糖尿病，647人服用降血糖藥Metformin追蹤5年，有227名C肝患者為肝癌新發個案，沒服用Metformin的糖尿病患者肝癌發病率為10.9%，服用Metformin的糖尿病患者肝癌發病率僅2.6%。

余明隆表示，儘管現行C肝新型口服抗病毒藥已大幅降低C肝患者肝癌發病率，但肝硬化仍是C肝患者發生肝癌的最高風險，其次是年齡較大、男性、肥胖，未使用Metformin的糖尿病患者。研究團隊以未使用Metformin的肝硬化與糖尿病患者建構一個風險模組，進行背景交叉比對，發現Metformin可有效降低糖尿病患者C肝癒後的相關肝臟併發症。

研究團隊指出，目前Metformin對於非糖尿病C肝病患癒後是否能降低轉變肝癌的風險仍不明確，但這次研究證明糖尿病併C肝患者使用Metformin，可降低C肝癒後轉變為肝癌的風險，因此建議這類型患者持續使用Metformin，以穩定血糖並降低罹患肝癌的可能性。

余明隆說，現階段C肝治癒率雖高達95%，仍有3%至4%的C肝癒後個案未來仍會罹患肝癌。依過去的文獻，同時患有糖尿病的C肝病患，罹患肝癌的風險更高，但目前台灣糖尿病患者接受C肝篩檢的比例僅6成，推估全國有近百萬糖友不知道自己是否患有C肝！

他呼籲成年糖友一生應及早做一次C肝篩檢，研究團隊希望在這群C肝併有糖尿病的族群中，找出其他糖尿病的控制方式，以減少肝癌發生。