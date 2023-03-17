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搶水大戰 南水局盼獲得地方諒解 卻放屏市長、議員鴿子

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
南水局與屏東市長周佳琪（左）、屏東縣議員陳揚（右）等人約今天上午11點半拜會說明，未料行程延宕，卻未事先告知，現場估等50分鐘以上，陳揚批，毫無尊重地方。記者劉星君／攝影
南水局與屏東市長周佳琪（左）、屏東縣議員陳揚（右）等人約今天上午11點半拜會說明，未料行程延宕，卻未事先告知，現場估等50分鐘以上，陳揚批，毫無尊重地方。記者劉星君／攝影

南部旱象嚴重，高屏搶水大戰，水利署南區水資源局正在高屏溪開鑿50口井抗旱水井，其中在屏東縣境內有28口將支援高雄，鑿井卻未知會屏東，引來地方不滿，南水局盼地方諒解，跟屏東市長周佳琪、屏東縣議員陳揚等人約今天上午11點半拜會說明，未料行程延宕放鴿子，卻未事先說明，現場估等50分鐘以上，陳揚批，毫無尊重地方。

陳揚說，現場等了快1小時，12點多，一通電話都沒有，在地里長、代表都在現場空等，里長還是在從高屏溪沿岸趕過來，為了當面可以跟南水局溝通，市長也把行程排開，痛批南水局「很糟糕，跋扈單位」。

陳揚說，南水局一開始一直到再說加工出口區裡面11口井，但他去現場看了才發現，怎麼在鑿井，才知道要在高屏溪沿岸鑿28口井，一開始說3.6萬噸水到高雄，後才知道總共是11萬噸水，屏東市一天用7萬噸，一天就要抽走11萬噸水到高雄，超誇張。

屏東市周佳琪無奈說，南水局要釋出善意跟地方溝通，這也是好事情，但臨時不能來，卻一通電話都不通知，大家枯等50分鐘以上，陳揚議員也打了很多通電話。

陳揚事後接到南水局人員電話，對方稱抱歉剛才在會議中。陳揚批，「到底有沒有尊重地方聲音，只會講抱歉，有沒有想解決問題？」，要來、不要來一通電話都不說，等快一個小時了。對方電話中說，「要過去平台（高雄）」。陳揚說，「請不要把屏東人當二等公民，這個時間是你們約的時間，不是我們要求的」。

前進里長王泰益說，星期一午南水局有到里辦公室說明，但卻隻字未提要鑿新井，只不斷強調加工出口區內既有的11口井，一天3.6萬噸水到高雄。屏東農業灌溉的水井自民國61年挖，深度約10公尺，現在水位都下降了，增加深度到30公尺，以後繼續抽的話，農業用水怎麼辦？對在地影響大。

王泰益說，當地還剩下三百公頃台糖農地通通要改工廠，海拔23公尺，我們社區只有海拔18.5公尺，以後高屏溪若一、二級水災，會淹水，一直抽水會擔心地層下陷，這樣對屏東公平嗎？

據了解，南水局今天跟屏東縣議員、代表說明，上午9點半先到議員黃明賢與市民代表傅建雄聯合服務處，預計11點半到屏東市公所與屏東市長周佳琪、縣議員陳揚、前進里長王泰益說明。11點因為水利署長與縣長周春米拜會說明，南水局人員行程延宕，但事前卻一通電話都未告知，才讓議員陳揚、市長周佳琪認為不尊重地方，基本禮貌拜會都沒有。

對於行程延遲放屏東市長周佳琪、縣議員陳揚鴿子，南水局發言人電話未接。

屏東市長周佳琪（右三）、屏東縣議員陳揚（左二）、市民代表李玉萍（右一）、市民代表嚴詠馨（左一）與前進里長王泰益（右二）等人，希望南水局要善盡與地方溝通，互相尊重。記者劉星君／攝影
屏東市長周佳琪（右三）、屏東縣議員陳揚（左二）、市民代表李玉萍（右一）、市民代表嚴詠馨（左一）與前進里長王泰益（右二）等人，希望南水局要善盡與地方溝通，互相尊重。記者劉星君／攝影

屏東縣 議員 周佳琪

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