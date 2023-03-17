快訊

二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

台積工程師年薪500萬竟一家三口住30坪小房 建商揭1警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多久洗一次睡衣？ 專家建議看「這件事」來決定

聯合新聞網／ 綜合報導
凱特建議3到4天洗一次睡衣，但還是要看是否洗澡等因素來決定。圖擷自TikTok
凱特建議3到4天洗一次睡衣，但還是要看是否洗澡等因素來決定。圖擷自TikTok

睡衣究竟該多久洗一次呢？近期專做睡衣的賣家在社群媒體上分享了自己的見解，吸引不少網友討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，凱特（Kate Barnét）在英國專門經營睡衣品牌。近期她在TikTok上分享自己清潔睡衣的頻率，引發網友熱烈回應。

凱特在影片中表示，她深入了解一般人洗睡衣的頻率，結果讓她非常驚訝。有些人每天洗睡衣，她認為有點誇張也不夠環保，不過有些人則是18天才洗一次，所以凱特才會想到要分享洗睡衣的頻率。

到底該多久洗一次睡衣？凱特說這取決於睡覺時有沒有穿貼身衣物，同時也要考慮到睡衣的材質、睡前是否洗澡等等。如果是純棉的睡衣，因為比較透氣，假設穿的人也不太流汗，睡前又有洗澡，那就能多穿幾天。凱特建議，至少3到4天洗一次睡衣就可以，既不會破壞睡衣材質，也能夠確保睡衣沒有滋生細菌。

@katebarnetltd

How many days are we going without washing our pyjamas? #pyjamas #washing #laundry #hygeine #pjsets #pajamas

♬ original sound - Kate Barnét

針對睡衣到底該多久洗一次的話題，美國紀念斯隆凱特琳癌症中心皮膚科醫生羅西（Anthony Rossi）也曾在接受CNN採訪時表示，如果是日常穿著的內衣褲、襪子或其他衣物，應該要在穿過一次後就清洗。

他表示，人體在日常活動後流汗弄濕衣物會導致細菌滋生，運動流汗之外還會接觸到金黃色葡萄球菌等細菌，因此一定要用清潔劑跟水清洗衣服。他也提到，因為睡衣通常是洗澡後穿，穿睡衣時有穿貼身衣物也很少流汗的話，就可以一週才清洗一次。

延伸閱讀

結婚6年妻子竟是親妹妹 男子發現事實超崩潰

百萬富豪要求同航班女子「脫口罩就給妳300萬」 網友罵翻

婆婆傳照片給親戚罵兒子家裡亂 勇媳硬起來：再沒跟她講過話

進門行竊被門夾住 超衰竊賊「卡門」5小時被逮

相關新聞

不斷更新／曾在大陸發生禽傳人 防檢局：金門發現首例H9N2亞型低病原性禽流感

農委會下午舉行「禽流感防疫現況」記者會，動植物防疫檢疫局今日證實，金門縣動植物防疫所執行禽流感防疫計畫於金門縣...

台灣首見H9N2禽流感！禽傳人風險增 疾管署籲「5要6不」原則

國內禽流感疫情持續升溫，疾病管制署今發布新聞稿指出，日前一禽場檢出H9N2病毒，為我國首度於禽場檢出此亞型病毒株，目前已...

路易莎咖啡循環杯檢出甲醛 環保署說話了

行政院消費者保護處抽樣品檢查核，20件餐具有高達11件不合格，其中路易莎咖啡的循環杯檢出甲醛，路易莎已全數下架；環保署表...

全家天然植物纖維便利盤被驗出甲醛！業者：已全數下架、可憑發票與商品退款

行政院消費者保護處首度對市售植物纖維成分餐具品質檢測及標示查核，抽驗的20件餐具裡有11件不合格，其中全家便利商店的天然...

影／高屏搶水出現轉機 周春米有條件同意協助輸水抗旱

南部水情嚴峻，高雄屏東爆發搶水爭議。屏東縣長周春米昨開嗆中央偷襲並要求水井及輸水管工程全面停工，今天上午水利署長賴建信拜...

南部靠山區都上30度了 鄭明典：下周可能更熱

根據中央氣象局觀測資料顯示，高雄市內門下午1時20分出現32.2度高溫，其次為高雄市月眉的32.1度、台東縣大武31.9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦