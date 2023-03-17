喜鵲不要來！台電防「鳥獸觸碰」又停電 四處加強移巢

過去多次停電原因都指向小動物出沒碰觸電線而發生，這次台電高雄區處在高雄彌陀區電線桿上發現直徑80公分大的鳥巢，馬上出動7名員工、3部升空車前往「移巢」，避免不慎又再停電。

台電高雄區處長張以諾說，每年12月到隔年3月是都市留鳥喜鵲的繁殖期，牠們喜歡叼著鐵絲、銅線在電線桿上築巢，一旦樹枝、鐵線或小鳥碰觸到電線，就容易引發停電事故。為此，台電在喜鵲繁殖期即加強巡邏，每天上、下午各一次，發現鳥巢就拆除，今年與去年及前年同期相比，鳥獸碰觸造成的停電事故減少近一半。

台電橋頭巡修課長林泓儒說，台電人員在喜鵲常出沒的彌陀、梓官、永安、茄萣等漁塭地，逐步將裸線更換為被覆線，也在接線環、拉線夾板及桿上變壓器加裝被覆罩，阻斷碰觸路徑，推動「鳥獸停電防治」，另搭配線路設備被覆計畫，也在電桿上加裝超音波、風力閃光等驅鳥器；加裝腳踏刺、在輕鋼橫擔上噴紅漆、加裝光碟片等，盡可能減少喜鵲在電桿上築巢。