亞大醫院居護所今暖心揭牌 病友感謝救治捐車添助力

亞洲大學附屬醫院附設居家護理所今揭牌， 曾罹腦瘤的病友劉華感念院長許永信救治，以及其夫能在醫院醫療團隊悉心照顧下平靜走完最後一程，捐出善款讓醫院添購一輛社區巡迴車，將愛心送到各個角落。

亞大居護所今天在許永信及醫療團隊帶領下，共同宣布正式成立，未來會將照護觸角從院內延伸到院外，減少病人住院天數、醫療費用及因長期住院引發的合併症，讓病人及家屬能維持更佳生活品質。

許永信說，根據統計，台中市長者占總人口近14.5％，符合世界衛生組織定義「高齡社會」，衍生出許多老人疾病及失能現象，亞大居護所經一年多籌辦，今天掛牌成立，目的就是為了提供失能以及特定疾病患經治療出院後，仍可獲得持續性的居家醫療服務，盡速重建生活。

許永信指出，居護所將提供醫療、護理服務及指導，減少家屬往返醫院舟車勞頓，扮演病人與醫院間的聯繫橋樑，轉介各類長照資源，減輕病人及家屬出院後的焦慮，以及為無管路失能患者的居家醫療、有三管或傷口且失能患者居家護理，同時提供末期患者安寧醫療照護服務。

今天現身會場的劉華感念許永信救治，腦部手術成功，其夫在亞大醫院醫療團隊悉心照顧下，安然走過人生低谷，平靜走完最後一程，恩情永遠難忘，因此將各界親友的善心，全數捐贈給院方，醫院也將此筆費用添購公務車。